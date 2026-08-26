Kanada Trumpu: »Dovolj je bilo!« Bi lahko podobno storila tudi Evropa?

Kanadski premier Mark Carney je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu poslal jasno sporočilo: »Dovolj je bilo!« in tako nepričakovano končal trgovinska pogajanja z Združenimi državami Amerike, nekdaj najtesnejšo kanadsko zaveznico. Čeprav so gospodarske posledice negotove, je nekdanji guverner centralne banke jasno povedal, da suverenost ni cena, ki bi jo bila Kanada pripravljena plačati.

Carney je zavrnil predlagane pogoje Washingtona kot »slab dogovor«, ki bi ogrozil ustavno zaščiteno uporabo francoskega jezika in sposobnost države, da se sama pogaja o trgovinskih sporazumih. »V vojni ste, ko vas napadejo, in mi smo bili napadeni,« je dejal Carney in napovedal protiukrepe »dolar za dolar«. Njegova prekinitev odnosov pa sproža vprašanje, ali lahko tudi Evropska unija, ki se prav tako sooča s pritiskom Trumpove administracije glede trgovine in davkov, stori enako, piše Euronews.

Kanada bi lahko bila deležna visokih carin za uvoz kanadskega blaga v ZDA, posledično bi lahko bilo ogroženi tudi približno 87.000 delovnih mest, predsednik Trump pa bi lahko vse skupaj še poslabšal z novimi in višjimi carinami, kar je sicer že napovedoval. Tudi Bruselj se že več kot eno leto upira zahtevam ZDA po odpravi evropskih okoljskih regulacij, trajnosti in digitalnega davka, hkrati pa poskuša ohraniti trgovinski sporazum, sklenjen lani. Julija je Trump po globi Googlu zagrozil EU z »zelo visoko ceno«, in čeprav višje carine s strani ZDA do zdaj še niso bile uvedene, napetosti ostajajo.

Medtem ko se pogajanja o znižanju carin na jeklo in aluminij nadaljujejo, je vprašanje, ali bi se EU lahko kdaj preprosto umaknila iz pogajanj. Glavni razlog, zakaj bi EU morda sledila zgledu Kanade, je njena odločenost, da zaščiti lastno pravico do regulacije, piše hrvaški portal Index. Bruselj to pravico vidi kot temeljno načelo, od katerega ne namerava odstopiti. Evropski uradniki menijo, da so že naredili dovolj, da bi zadovoljili Trumpa, in nočejo popustiti, menijo namreč, da bi spreminjanje zakonov po željah Washingtona bilo enakovredno kapitulaciji.

Diplomati EU ugotavljajo, da sta Trumpov neuspešni poskus nakupa Grenlandije in njegova enostranska odločitev o začetku konflikta z Iranom, ki je povzročil motnje na energetskih trgih, le okrepila evropsko enotnost pri uporu proti takšni politiki. Dodaten dejavnik v prid EU je njena gospodarska moč. Kot drugo največje gospodarstvo na svetu ima 27-članski blok BDP v višini 18,8 bilijona evrov, kar je skoraj desetkrat več kot Kanada. Trgovina z blagom in storitvami med EU in ZDA je lani dosegla 1,77 bilijona evrov.

Kot podlago za odziv je Evropska komisija pripravila seznam ameriškega blaga v vrednosti 93 milijard evrov, ki bi bil lahko bistven pri določanju protiukrepov. Omenja se tudi možnost aktivacije instrumenta proti prisili (ACI), ki omogoča ukrepe, kot je izključitev tujih podjetij iz javnih razpisov. Ta instrument je postal bolj relevanten po Trumpovih grožnjah glede Grenlandije ter evropskih okoljskih in digitalnih predpisov. »Če bo Washington zaradi evropskih digitalnih davkov ali predpisov dejansko uvedel nove carine, bi to dejansko razveljavilo sporazum Turnberry in Evropo postavilo v podoben položaj kot je Kanada. Evropske vlade bi lahko sklenile, da ni stabilnega sporazuma, ki bi ga bilo vredno ohraniti, in da je prekinitev pogajanj boljša taktična poteza,« je za Euronews povedal Tobias Gehrke iz Evropskega sveta za zunanje odnose.