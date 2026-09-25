Kanadčani imajo Trumpa dovolj, poglejte, kaj so sklenili v prestolnici

Trumpova avenija v kanadski prestolnici Ottawi bo kmalu preteklost. Mestni svet mesta je v sredo zvečer soglasno izglasoval, da se z imena ulice v stanovanjski soseski prestolnice odstrani ime ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Gre za odgovor ameriškemu predsedniku, ki je med drugim v preteklosti menil, da bi morala Kanada prenehati obstajati kot država in postati 51. ameriška zvezna država. Konec avgusta pa je Trump v Beli hiši podpisal ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero preimenoval v Ameriško jezero. »Ni mi všeč zamisel, da bi bilo v našem mestu karkoli poimenovano po Donaldu Trumpu, ki je pokazal sovražnost do Kanade,« je dejal župan Ottawe Mark Sutcliffe.

Prebivalci Trumpove avenije bodo zdaj ustanovili odbor, ki bo izbral novo ime. To bo začelo veljati prihodnje leto. Napetosti med ZDA in Kanado vrejo, odkar se je Trump januarja lani vrnil v Belo hišo in naznanil niz novih sankcij ter s tem povzročil preobrat v desetletjih proste trgovine med Kanado in ZDA.