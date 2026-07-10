Kandidat za ameriškega senatorja iz zvezne države Maine se umika

Demokratski kandidat za ameriškega senatorja iz zvezne države Maine Graham Platner je po obtožbah o spolnem napadu napovedal umik kandidature. Njegov odstop je močan udarec za demokrate, ki so tekmo proti republikanski senatorki Susan Collins obravnavali kot eno ključnih za morebitno ponovno osvojitev večine v senatu, poroča STA. Platner je v videoposnetku, objavljenem v sredo zvečer, sporočil, da bo vložil uradno dokumentacijo za umik kandidature, s čimer bo ameriškim demokratom omogočil, da na glasovnico uvrstijo novega kandidata. Ob tem je zatrdil, da so mediji in politični establišment prevzeli vlogo sodnika, porote in rablja, ter znova odločno zanikal vse očitke.

Umik podpore

Odločitev je sprejel nekaj dni po tem, ko ga je nekdanja partnerica javno obtožila spolnega napada. Jenny Racicot trdi, da jo je Platner pred skoraj petimi leti prisilil v spolni odnos, čeprav ga je večkrat prosila, naj preneha. Po razkritju obtožb so mu podporo umaknili številni vodilni demokratski politiki in dosedanji zavezniki, ustavili finančno podporo njegovi kampanji ter ga pozvali k umiku iz tekme. Med njimi so tudi vodja manjšine v senatu Chuck Schumer, neodvisni senator Bernie Sanders in newyorški župan Zohran Mamdani.

Demokratska stranka v Mainu mora do 27. julija določiti novega kandidata za senatne volitve. Strankin državni odbor je že napovedal sklic nominacijske konvencije, podrobnosti o postopku pa še niso znane. Platnerjev odstop dodatno otežuje prizadevanja demokratov za prevzem nadzora nad 100-članskim senatom, kjer imajo republikanci trenutno 53 sedežev, demokrati pa z dvema neodvisnima 47. Če demokrati v Mainu ne bodo zmagali, bodo morali za osvojitev večine v senatu zmagati tudi v tradicionalno republikanskih državah, kot so Teksas, Ohio in Iowa, poroča Wall Street Journal.

41-letni nekdanji marinec in gojitelj ostrig Platner je letos presenetljivo osvojil demokratsko nominacijo s sporočilom, da sta obe veliki ameriški stranki izneverili delavce v Mainu v korist velikih podjetij in najbogatejših. Njegovo kampanjo so po poročanju STA v zadnjih tednih zaznamovala tudi razkritja spornih objav na spletnem forumu Reddit, prikrite tetovaže, povezane z nacistično simboliko, ter priznanje, da je ženskam pošiljal spolno eksplicitna sporočila.