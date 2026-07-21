Protestniki metali eksploziv na policijske postaje, začelo se je, ko je v javnost prišel ta posnetek (FOTO in VIDEO)

Italijanska policija se je v ponedeljek spopadla s protestniki v severnem mestu Bologna zaradi smrti moškega po tem, ko so ga policisti poskušali aretirati.

Abderahim Fakir, rojen v Maroku, je vodil manjše podjetje za selitvene in čistilne storitve, umrl pa je v nedeljo, potem ko je policija posredovala zaradi moškega, ki se je vedel agresivno in pri tem poškodoval vozilo, so poročali italijanski mediji.

Posnetek policijske aretacije FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Posnetek incidenta, ki ga je posnel mimoidoči je spodbudil na stotine ljudi k protestu. Tako so nekateri v bližini policijskih poslopij v mestu metali eksplozivne naprave, policija pa je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi.

Odmevalo: Policisti morilci

»Sramotno je slišati vzklike policisti morilci in ves svet vas sovraži, ki so odmevali med protesti v Bologni,« je dejal Tommaso Foti, minister za evropske zadeve v vladi premierke Giorgie Meloni.

FOTO: Michele Lapini Reuters

FOTO: Michele Lapini Reuters

FOTO: Michele Lapini Reuters

FOTO: Michele Lapini Reuters

Na posnetku Fakir leži na tleh z obrazom navzdol, medtem ko ga dva policista držita. Sliši se, kako večkrat kliče na pomoč in se bori za zrak, nato pa se preneha premikati.

Incident sprožil odzive z vsega političnega spektra

Opozicijski politiki so zahtevali odgovornost, medtem ko je vladna koalicija stopila v bran vpletenim policistom.

Tožilci so odprli preiskavo incidenta. Notranji minister Matteo Piantedosi je dejal, da ima »polno zaupanje«, da bo preiskava ugotovila dejstva in razjasnila, kaj se je zgodilo.

Bolonjska policija je sporočila, da bo preiskovalcem predala posnetke s telesnih kamer policistov, ki so posredovali.