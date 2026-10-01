Kaos in panika na letalu, kri v pilotski kabini in napad z nožem

Incident med dvema pilotoma, ki se je včeraj zgodil na krovu letala družbe Flydubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv, je v času že tako visokih napetosti na Bližnjem vzhodu in tik pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami povzročil pravo paniko. Na koncu se je letalo s 180 potniki preusmerilo in pristalo v Savdski Arabiji.

5000 METROV višine je izgubilo letalo.

Letalo se je nad severozahodno Savdsko Arabijo v dobrih dveh minutah spustilo z višine okoli 10.400 na približno 5000 metrov, kažejo podatki o spremljanju poleta, ki jih je pregledal CNN. Letalo je ob 1.32 po vzhodnem času poslalo signal v sili in pristalo v Savdski Arabiji tik pred 3. uro zjutraj po vzhodnem času.

Lovska letala v zraku

Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je sporočil, da je položaj pod nadzorom in da so bili sprejeti vsi ukrepi za varno vrnitev potnikov v Izrael. Potniki so sicer poročali o kaosu in paniki na letalu, krvi v pilotski kabini in napadu z nožem.

Izraelski mediji so objavili fotografijo enega od potnikov z okrvavljeno majico. FOTO: Zajem Zaslona

Visoki izraelski predstavnik je za izraelsko televizijo Channel 12 dejal, da je bila v primeru poleta iz Dubaja v Tel Aviv "preprečena najhujša katastrofa". Glede na njegove navedbe obstaja sum, da je kopilot poskušal prevzeti nadzor nad letalom in ga strmoglaviti. Izraelski mediji so sicer različno poročali o identiteti pilotov, po poročanju portala ynet pa naj bi za napad osumljeni kopilot prihajal iz Omana, glavni pilot pa iz Združenih arabskih emiratov oziroma Indije. Ena od potnic je za časnik Haaretz povedala, da so potniki, ki so sedeli v prednjem delu letala, vdrli v pilotsko kabino, ko so ugotovili, da je nekaj narobe. Za izraelsko televizijo Channel 12 News sta ženski povedali, da naj bi bil eden od pilotov zaboden. Izraelska vojska je v zrak zaradi strahu pred ugrabitvijo letala dvignila lovska letala, je za CNN povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske. Po navedbah enega od potnikov sta pri vnovičnem prevzemu nadzora nad letalom pomagala dva pilota v civilu, ki sta bila na krovu. Savdska Arabija je leta 2022 odprla svoj zračni prostor za polete proti Izraelu in izraelske letalske družbe v okviru prizadevanj za normalizacijo odnosov, ki so jih podprle ZDA. Riad vztraja, da ne bo vzpostavil diplomatskih odnosov z Izraelom brez neodvisne palestinske države.