Kaos med zaslišanjem v ameriškem kongresu, več policistov poškodovanih: »Nihče se ne želi boriti za Izrael!« (FOTO in VIDEO)

Med zaslišanjem pododbora senatnega odbora za oborožene sile je v poslopju ameriškega kongresa v Washingtonu izbruhnil incident, ki se je končal s prerivanjem, več policistov je bilo poškodovanih. V središču dogajanja je bil 44-letni Brian McGinnis, ki je protestiral proti ameriški vojaški operaciji v Iranu, poroča Jutarnji list.

Varnostniki so protestnika v uniformi marincev po prerivanju pospremili iz prostora, kjer je potekala razprava senatorjev. FOTO: Getty Images

Napadel policiste in se upiral aretaciji

McGinnisa so varnostniki med sejo prisilno odstranili iz dvorane, kar je preraslo v fizični obračun, v katerem so poškodbe utrpeli trije pripadniki policije, vsi so potrebovali zdravniško pomoč. McGinnis sicer kandidira za ameriški senat kot predstavnik Zelene stranke. Na spletni strani svoje kampanje navaja, da je veteran ameriškega marinskega korpusa. Policija, pristojna za varovanje kongresnega poslopja, je sporočila, da se sooča s šestimi točkami obtožnice - tremi zaradi napada na policista in tremi zaradi upiranja aretaciji.

McGinnis je bil oblečen v uniformo marincev, medtem ko so ga policisti vlekli proti izhodu pa je glasno vzklikal: »Nihče se ne želi boriti za Izrael.« Ob tem se je oklepal vrat dvorane, policisti pa so ga skušali obvladati in odstraniti iz prostora. Pri obvladovanju razmer je policiji pomagal tudi republikanski senator iz Montane Tim Sheehy. Kasneje je na družbenih omrežjih zapisal, da je McGinnis »v kongresno poslopje prišel iskat prepir - in ga tudi našel«, ter izrazil upanje, da bo dobil pomoč, ki jo potrebuje, »ne da bi pri tem prišlo do nasilja«.