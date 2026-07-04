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Kaos na bencinskih črpalkah: ljudje čakajo več kot dan, prihaja do pretepov in groženj z noži (VIDEO)

V državi se poglablja kriza z oskrbo z gorivom, prizori z bencinskih črpalk pa vse bolj spominjajo na izredne razmere. Pred črpalkami nastajajo večkilometrske kolone, vozniki na točenje čakajo tudi do 28 ur, vse pogosteje pa prihaja do prepirov, fizičnih obračunov in celo groženj z noži.
Prihaja tudi do fizičnih obračunov. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
Prihaja tudi do fizičnih obračunov. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 4. 7. 2026 | 16:07
 4. 7. 2026 | 16:21
1:59
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Na družbenih omrežjih se širijo posnetki iz različnih delov države, tudi iz Moskve, na katerih je videti dolge vrste vozil in obupane voznike, ki si skušajo zagotoviti nekaj deset litrov goriva. Ponekod je količina goriva, ki jo lahko posameznik natoči, omejena na 30 litrov. Napetosti med čakajočimi pa vse pogosteje uidejo izpod nadzora. Eden od posnetkov prikazuje moškega, ki naj bi po sporu zaradi vrstnega reda ženski z nožem grozil in ji izpustil zrak iz avtomobilskih pnevmatik. Drugje sta se voznika sredi čakalne vrste fizično spopadla.

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Nekateri so v nastalih razmerah našli celo priložnost za zaslužek. Na črpalko pridejo več ur prej, nato pa svoje mesto v vrsti prodajo drugim voznikom. Po poročanju medijev se cena za takšno uslugo giblje med 3.000 in 5.000 rublji, kar znaša približno 34 evrov.

Za pomanjkanje goriva naj bi bili krivi napadi na rafinerije

Po navedbah agencije Reuters je približno tretjina ruskih zmogljivosti za predelavo nafte trenutno izpadla zaradi ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letalniki na rafinerije. Posledica so motnje v oskrbi z gorivom v več kot polovici države.

Rusija je zato začela uvažati bencin iz Indije, s Kazahstanom pa je sklenila dogovor o dobavi 50.000 ton bencina v juliju in avgustu. Obnovo poškodovanih rafinerij dodatno otežujejo mednarodne sankcije, zaradi katerih je rezervne dele težko dobiti, popravila pa bi lahko trajala več mesecev.

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