Vsi leti na glavnem letališču v Bruslju in letališču Charleroi bodo danes do 21. ure odpovedani, potem ko so se kontrolorji pridružili današnji splošni stavki proti varčevalnim ukrepom belgijske vlade. Odpovedana sta tudi popoldanska poleta iz Bruslja v Ljubljano in nazaj, v belgijski prestolnici pa je pričakovati tudi motnje v javnem prometu.

Obe bruseljski letališči sta v nedeljo potrdili, da bodo danes med 7. in 21. uro odpovedani vsi leti, tako prihodi kot odhodi. Belgijski ponudnik storitev kontrole zračnega prometa Skeyes je pred tem v soboto sporočil, da zaradi stavke v navedenem časovnem obdobju danes ne bo mogel zagotavljati običajnih storitev.

Uprava letališča Charleroi je v sobotni izjavi kritizirala družbo Skeyes, ker da jih je na današnjo stavko opozorila šele 36 ur pred njenim začetkom, medtem ko so bili na letališču kljub predhodno napovedani stavki za danes pripravljeni na običajen delovni dan. Družbi Skeyes in kontrolorjem so očitali »povsem brezbrižen odnos« do letalskih družb, potnikov in osebja. Opozorili so, da bo stavka prizadela na tisoče potnikov in približno 3400 zaposlenih.

V Belgiji so danes napovedani protesti in splošna stavka zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih je predlagala vlada premierja Barta De Weverja. Poleg odpovedi vseh letov je v Bruslju pričakovati tudi motnje v javnem potniškem prometu. Med odpovedanimi leti sta tudi današnji let iz Bruslja v Ljubljano, ki bi moral v Sloveniji pristati nekaj čez 13. uro, in povratni let iz Ljubljane v Bruselj ob 13. uri in 55 minut.

Ministrstvo za zunanje zadeve je v nedeljo objavilo nasvete slovenskim državljanom v Belgiji pred današnjo stavko. Opozorili so na pričakovane motnje v javnem prometu in državljanom svetovali, naj spremljajo aktualna obvestila ponudnikov javnega prometa (STIB-MIVB, De Lijn in LeTEC) ter letalskih prevoznikov, naj upoštevajo navodila in priporočila pristojnih lokalnih organov, naj se izogibajo množičnim zbiranjem ter pri načrtovanju poti upoštevajo morebitne zamude in odpovedi.