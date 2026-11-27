Potovanje, ki bi moralo biti povsem običajen polet proti Londonu, se je za potnike nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair spremenilo v pravo nočno moro. Kot poroča Dnevnik.hr, so v četrtek na dunajskem letališču več kot osem ur preživeli ujeti na letalu, razmere na krovu pa so se iz ure v uro slabšale.

Eden od potnikov je za Heute povedal, da je ena od stevardes sedela v kotu in jokala. Nekateri potniki so želeli zapustiti letalo, vendar jim je kapitan prek zvočnika sporočil, da tega ne smejo storiti. Napetost je naraščala, nekaterim potnikom pa so začeli popuščati živci.

Med njimi je bila tudi 23-letnica iz Spodnje Avstrije, ki se je na letalo vkrcala malo po 9. uri. Vzlet je bil predviden ob 9.40, vendar je načrte prekrižalo močno sneženje. Odhod so večkrat prestavili.

Stranišča so se prelivala

Potnica je opisala vse slabše higienske razmere na krovu. Potniki naj ne bi imeli na voljo niti brezplačne vode, za pijačo pa so morali plačati.

»Stranišča se prelivajo, hrane in pijače ni. To je prava grozljivka,« je povedala 23-letnica. Po podatkih portala Flightradar je letalo končno vzletelo ob 17.34.

Pri Ryanairu so pojasnili, da so zamudo povzročile tehnične težave s sistemom za odstranjevanje ledu z letal. Z dunajskega letališča pa so sporočili, da zimske službe neprekinjeno odstranjujejo velike količine snega in da obvezno odstranjevanje ledu z letal pred vzletom povzroča zamude v letalskem prometu.