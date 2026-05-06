Kaos pred slavnostnim odprtjem: nenadoma odstopila celotna žirija

Je že res, da bo slavnostno odprtje beneškega bienala v soboto, a takrat ne bodo podelili nagrad, kot je to v navadi, to pa zato, ker je tik pred zdajci odstopila celotna mednarodna žirija festivala. Predsednica Solange Farkas ter članice žirije Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma in Giovanna Zapperi so se za odstop odločile, ker nasprotujejo odločitvi organizatorjev, da Rusiji dovolijo sodelovanje na letošnji razstavi. Letošnjo žirijo je sicer imenovala kamerunsko-švicarska kuratorka Koyo Kouoh, ki je maja lani umrla, razstavo pa so dokončali njeni pomočniki.
Bienale mora ostati prostor premirja v imenu umetnosti, kulture in umetniškega izražanja.
Italijanska premierka Giorgia Meloni je povedala, da se vlada z odločitvijo predsednika bienala ne strinja, a dodala, da je bienale avtonomen, njegov predsednik pa »zelo sposoben«. Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas medtem sodelovanje Rusije na bienalu označuje za moralno sporno, EU pa je zaradi ruske vrnitve na bienale umaknila dva milijona evrov nepovratnih sredstev. Nagrajenci letošnjega bienala bodo zaradi zapletov namesto ob odprtju znani šele ob zaprtju bienala 22. novembra.