Kaos pred slavnostnim odprtjem: nenadoma odstopila celotna žirija

Je že res, da bo slavnostno odprtje beneškega bienala v soboto, a takrat ne bodo podelili nagrad, kot je to v navadi, to pa zato, ker je tik pred zdajci odstopila celotna mednarodna žirija festivala. Predsednica Solange Farkas ter članice žirije Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma in Giovanna Zapperi so se za odstop odločile, ker nasprotujejo odločitvi organizatorjev, da Rusiji dovolijo sodelovanje na letošnji razstavi. Letošnjo žirijo je sicer imenovala kamerunsko-švicarska kuratorka Koyo Kouoh, ki je maja lani umrla, razstavo pa so dokončali njeni pomočniki.

Bienale mora ostati prostor premirja v imenu umetnosti, kulture in umetniškega izražanja.

Giorgia Meloni pravi, da je bienale avtonomen, njegov predsednik pa zelo sposoben. FOTO: Ludovic Marin/Afp

Članice žirije so že pred odstopom napovedale, da umetnikov iz držav, katerih voditelji so trenutno obtoženi zločinov proti človeštvu, ne bodo upoštevale za festivalske nagrade. Odločitev, da Rusiji prvič po začetku njene invazije na Ukrajino leta 2022 dovoli sodelovanje na bienalu, je vodstvo bienala s predsednikomna čelu utemeljilo z besedami, da duh bienala temelji na odprtosti, dialogu in zavračanju cenzure. »Bienale mora ostati prostor premirja v imenu umetnosti, kulture in umetniškega izražanja,« so zapisali. Po poročanju italijanskih medijev je žirija odstopila dan zatem, ko je delegacija italijanskega ministrstva za kulturo obiskala Benetke, da bi zbrala informacije o ponovnem odprtju ruskega paviljona, zaradi česar je italijanski minister za kulturože razglasil, da bo bojkotiral bienale.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je povedala, da se vlada z odločitvijo predsednika bienala ne strinja, a dodala, da je bienale avtonomen, njegov predsednik pa »zelo sposoben«. Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas medtem sodelovanje Rusije na bienalu označuje za moralno sporno, EU pa je zaradi ruske vrnitve na bienale umaknila dva milijona evrov nepovratnih sredstev. Nagrajenci letošnjega bienala bodo zaradi zapletov namesto ob odprtju znani šele ob zaprtju bienala 22. novembra.