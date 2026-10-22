Kaos v Dalmaciji, udarilo silovito neurje! Poglejte te prizore: ulice v hipu kot deroče reke, voda zalivala domove in kleti (VIDEO)

Silovito neurje je v sredo popoldne zajelo Dalmacijo in povzročilo pravi kaos. Ulice so se spremenile v deroče reke, voda je zalivala domove in kleti, gasilci pa so imeli polne roke dela. Ponekod je voda na cestah segala več kot 30 centimetrov visoko. Težave je povzročal tudi močan jugo, zaradi katerega so prekinili številne ladijske povezave.

Hudo neurje z obilnimi padavinami in viharnim vetrom je v sredo, 21. oktobra, prizadelo območje Splita, Solina, Kaštelov, Trogirja in Podstrane ter dele dalmatinskega zaledja. Kot poroča Dnevnik.hr, se je neurje po 17. uri najprej razbesnelo nad Trogirjem, nato pa zajelo še širšo okolico Splita.

Najhuje je bilo prav v Splitu, kjer je voda na nekaterih odsekih Ulice domovinske vojne segala več kot 30 centimetrov visoko. Zaradi silovitih nalivov so nastajali hudourniki, ki so odnašali pokrove kanalizacijskih jaškov. Prebivalci splitskega naselja Neslanovac so poročali o poškodovanih oziroma premaknjenih pokrovih jaškov, promet skozi Solin pa je bil močno oviran.

V nekaj urah skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter

Kako silovite so bile padavine, razkrivajo podatki vremenske mreže Crometeo. Do 18.30 so na merilni postaji Kosi zabeležili kar 95 litrov dežja na kvadratni meter. V kraju Nisko je padlo 76 litrov, v Grohotah na otoku Šolta pa 63 litrov dežja na kvadratni meter. Obilne padavine so povzročile tudi poplavljanje stanovanjskih objektov. Po podatkih županijskega gasilskega operativnega centra v Splitu so gasilci posredovali približno 20-krat. Okoli polovica intervencij je bila povezana s črpanjem vode iz poplavljenih pritličnih in kletnih prostorov stanovanjskih stavb. Gasilci so morali odstranjevati tudi veje, ki jih je močan veter lomil z dreves in podiral na tla.

Močan jugo ohromil ladijski promet

Poleg dežja je prebivalcem in obiskovalcem Dalmacije velike preglavice povzročal močan do viharen jugo. Zaradi nevarnih vremenskih razmer so odpovedali oziroma prekinili številne trajektne, katamaranske in druge ladijske povezave. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za Splitsko-dalmatinsko županijo izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi obilnih padavin in nevarnosti poplav.