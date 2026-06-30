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Kaos v Dalmaciji: po rekordnih temperaturah neurje opustošilo obalo, požar na otoku Čiovo se je približal hišam (VIDEO)

Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so danes v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature.
FOTO: Zaslonski Posnetek Vatrogasci 193
FOTO: Zaslonski Posnetek Vatrogasci 193
M. U.
 30. 6. 2026 | 20:02
 30. 6. 2026 | 20:09
2:35
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Potem ko so danes v Splitu zabeležili zgodovinski temperaturni rekord – kar 39,4 stopinje Celzija – je mesto in zaledje zajelo neurje. V Zagori je padala tudi toča, sumijo, da so strele povzročile požare na več lokacijah. Okoli 17.30 se je nevihtno neurje razširilo od Sinja prek Dugopolja proti Omišu, z močnim vetrom in točo. Zajelo je tudi Žrnovnico, kjer so zabeležili orkanske sunke vetra, ki so dosegali okoli 100 kilometrov na uro.

Hitra sprememba vremena prinesla tudi občuten padec temperature 

Oblaki so dosegli tudi Dubrovnik, najbolj izraziti nalivi pa so bili v okolici Vrgorca, kjer je lokalno padlo okoli 25 litrov dežja na kvadratni meter. V okolici mesta je temperatura zraka padla za kar 15 stopinj in se spustila na okoli 20 stopinj Celzija, piše Dalmacija Danas. Dež je z plaž pregnal kopalce, toča v velikosti oreha je pobelila dele Sinja, prizore pa je delil župan Miro Bulj. »Zaradi močnega neurja, ki je zajelo mesto, so interventne in komunalne službe na terenu in izvajajo vse potrebne ukrepe, da bi čim prej odpravili posledice. Vse občane prosimo za dodatno previdnost, naj svoje gibanje prilagodijo vremenskim razmeram ter naj sledijo navodilom pristojnih služb. Hvala za razumevanje in odgovorno ravnanje,« so sporočili na občinskih straneh.

Strele povzročile požare

Na območju Žednega na Čiovu je v popoldanskih urah izbruhnil požar na odprtem prostoru, po prvih informacijah ga je povzročil udar strele. Na terenu so gasilci iz okoliških območij, kmalu pa se pričakuje tudi pomoč kanaderjev. Zaradi ogroženosti prebivalcev in turistov omenjajo tudi evakuacijo dela Okruga Gornjega, še navaja Dalmacija Danas.

Hrvaška gasilska zveza je okoli 19.30 sporočila, da so na Čiovu angažirane gasilske sile operativnih območij Trogir, Split, Kaštela in Solin ter Intervencijska gasilska enota Split ter da zračne sile zaradi meteoroloških razmer ne morejo delovati. Ministrstvo za obrambo je objavilo, da so bili za gašenje požara na Čiovu sprva angažirani štirje letali Canadair CL-415 Hrvaških letalskih sil, a so bili kmalu dva preusmerjena na požarišče pri Orebiću.

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