VRTOGLAVI ZNESKI, POMANJKLJIVI PAPIRJI

Kaos v Dubaju: bežijo s taksiji in zasebnimi letali, za njimi ostajajo zapuščeni hišni ljubljenčki (VIDEO)

Po stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu in iranskih napadih z droni in raketami se iz Dubaja in drugih mest v regiji nadaljuje množičen beg tujih državljanov. Mnogi skušajo državo zapustiti tudi z dolgimi taksi vožnjami čez puščavo ali celo z izjemno dragimi zasebnimi letali.
Številna letala so ostala na tleh. FOTO: Reuters
Številna letala so ostala na tleh. FOTO: Reuters
G. P.
 11. 3. 2026 | 11:20
 11. 3. 2026 | 12:21
2:33
A+A-

Nekateri premožnejši posamezniki za beg najemajo zasebna letala, za kar brez težav odštejejo tudi čez 150.000 evrov, medtem ko so manj premožni prisiljeni v naporne 12- do 16-urne vožnje z avtobusi ali taksiji iz Dubaja v sosednje države, kot sta Savdska Arabija ali Oman, od koder nato poskušajo ujeti polet domov.

Letalski promet v regiji je še vedno močno omejen. Družba Virgin Atlantic je odpovedala vse polete med Londonom in Dubajem, na katere so računali številni Evropejci, eno letalo se je moralo po več urah v zraku celo vrniti nazaj. Podobno je linije ukinil British Airways, ki ne leti več iz mest na Bližnjem vzhodu, med drugim Abu Dabija in Dohe.

Zasebne letalske družbe medtem beležijo izjemno povpraševanje. Britansko podjetje SHY Aviation je prejelo več kot 400 zahtev za čarterske polete, vendar zaradi omejenega zračnega prostora in malo letal ne morejo sprejeti vseh potnikov. »Zračnega prostora je zelo malo in večina naših letal sprejme le približno 12 potnikov,« je pojasnil Bernardus Vorster, direktor podjetja.

Ker nekateri transporti ne sprejemajo živali, ostajajo zapuščeni tudi številni hišni ljubljenčki

Strah pred nadaljnjim zaostrovanjem razmer pa vpliva tudi na vsakdanje življenje v Dubaju. Po poročilih lokalnih organizacij za zaščito živali so nekateri prebivalci v paniki zapustili celo svoje hišne ljubljenčke, saj zaradi omejenih letalskih povezav živali trenutno pogosto ni mogoče prepeljati iz države.

Veterinarske klinike v mestu poročajo o skrb vzbujajočem povpraševanju po evtanaziji zdravih živali, ker jih zaradi zapletenih pravil in visokih stroškov ne morejo ali nočejo vzeti s seboj.

Težave nastajajo tudi zaradi pravil za prevoz živali. Za potovanje v številne države morajo imeti hišni ljubljenčki posebna cepljenja in dokumente, na katere je treba čakati tudi več tednov. Ker mnogi lastniki teh postopkov niso uredili vnaprej, živali v naglici odhoda preprosto pustijo v Dubaju. Posnetki zapuščenih živali, ki se širijo po družabnih omrežjih, so srce parajoči.

