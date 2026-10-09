Kaos v Moskvi: zaradi napadov zaprli letališča, težave naj bi imelo tudi Putinovo letalo (FOTO in VIDEO)

V ruski prestolnici je v petek zavladal pravi prometni kaos. Zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki so oblasti zaprle moskovska letališča, številni potniki so obtičali na terminalih, letala pa so morali preusmerjati v druga ruska mesta. Težave pri pristajanju naj bi imela celo letala iz predsedniške flote ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ruski neodvisni medij Astra je poročal, da so bili Moskva in njena okolica v petek popoldne tarča napadov z brezpilotnimi letalniki in manjšimi baloni. Ukrajinska tiskovna agencija UNN je medtem poročala o eksplozijah in delovanju ruske protizračne obrambe.

Posebno pozornost so pritegnile informacije o domnevnih težavah letal iz ruske predsedniške flote. Po navedbah beloruskega opozicijskega medija Nexta naj bi letalo, ki se je vračalo z vrha Skupnosti neodvisnih držav v Turkmenistanu, zaradi nevarnosti napadov krožilo nad Moskvo in čakalo na dovoljenje za pristanek. Ukrajinski medij UA.news je poročal, da naj bi v zraku čakala kar štiri letala posebne letalske enote Rusija, ki skrbi za prevoze najvišjih državnih predstavnikov. Tri naj bi se vračala iz Turkmenistana, dve letali pa naj bi preusmerili proti Sankt Peterburgu. Ali je bil na katerem od teh letal tudi Putin, ni znano. Navedb o težavah predsedniškega letala pristojni ruski organi za zdaj niso uradno potrdili.

Več kot 370 zamujenih letov

Razmere so močno prizadele tudi civilni letalski promet. Ruske oblasti so na štirih moskovskih letališčih – Vnukovo, Domodedovo, Žukovski in Šeremetjevo – uvedle posebni varnostni protokol, imenovan Preproga, ki predvideva začasno ustavitev vzletov in pristankov ob nevarnosti v zračnem prostoru. Po podatkih ruskega kanala Baza je zaradi omejitev zamujalo več kot 370 letov, dodatnih 62 pa so jih odpovedali. Nekatera letala so preusmerili na letališča v Kazanu, Sankt Peterburgu in drugih ruskih mestih. Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da je ruska protizračna obramba sestrelila 15 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

Eksplozije prestrašile prebivalce

O eksplozijah so poročali tudi prebivalci več moskovskih predelov, med drugim Kapotnje, Kotelnikov, Ljublina, Caricina in Čertanova. Ruska prestolnica se je tako znova znašla pod pritiskom napadov z brezpilotnimi letalniki, ki poleg varnostne nevarnosti povzročajo tudi velike motnje v vsakdanjem življenju. Oblasti so omejitve letalskega prometa uvedle zaradi zagotavljanja varnosti potnikov in letalskih posadk. Kdaj bo promet na vseh moskovskih letališčih znova potekal nemoteno zaenkrat še ni bilo jasno.