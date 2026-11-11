Kaos v prestolnici: ljudje bežijo pod dežniki, ob 17. uri se začne množična panika (VIDEO)

Na tisoče škorcev že tedne oblega rimsko četrt Prati Fiscali, prebivalci bežijo pod dežniki, od 17. ure dalje pa se začenja tekma za reševanje avtomobilov. Na križišče ulic Piazzale Jonio, Viale Jonio in Viale Pantelleria ob popoldnevih prileti na stotine ptic, ki se ustavijo na drevesih, uličnih svetilkah, antenah in drugih primernih mestih, kjer prenočijo ter seveda tudi puščajo svoje izločke. Pločniki, ceste, vozila in parkirna mesta so prekriti s plastmi njihovih iztrebkov in domačini so bili prisiljeni povsem spremeniti svoja življenja in navade. Ob 17. uri, ko se ptiči začnejo zbirati na omenjenem območju, se začne množično premikanje avtomobilov stran od dreves ali na nasprotno stran ulice. Vsi, ki pustijo svoja vozila pod drevesi, jih naslednje jutro najdejo popolnoma prekrite z iztrebki, pišejo italijanski mediji.

Že hoja po ulici je postala resen problem za lokalne prebivalce. Na poti v trgovino občani raje izberejo daljše poti, da bi se kritičnemu območju ognili, ali hodijo z odprtimi dežniki, da bi se zaščitili, a so kljub temu vedno v nevarnosti, da jim zdrsne na z iztrebki prekritih tleh. Poleg vsega tega prebivalce motita neprijeten vonj in oglušujoč hrup večernega vreščanja jat ptic. Dodaten udarec po žepih doživljajo tudi tisti, ki morajo avtomobile čistiti v avtopralnicah, kjer jim zaradi zahtevnega odstranjevanja enormnih količin izločkov zaračunavajo bistveno več od običajnega čiščenja.

Da bi ptice razgnali, je mestna uprava uvedla sistem, ki ne vključuje ubijanja ali lovljenja živali, temveč uporablja zvočnike, ki oddajajo alarmne zvoke in svetlobne žarke, usmerjene v krošnje dreves. Oblasti v mestni četrti pravijo, da metoda deluje, da pa trajni rezultati zahtevajo čas. Po drugi strani ogorčeni prebivalci trdijo, da se ptice le za kratek čas razkropijo in se nato vrnejo na ista drevesa. »V tej situaciji smo že mesec dni in kljub obljubam škorci še naprej vdirajo na ulico Viale Jonio. Kdaj se bo to končalo?« se sprašujejo prebivalci in lastniki podjetij na tem območju.