Kaos v prometu in odpovedani leti: pozor, če se danes odpravljate čez mejo

V Italiji danes poteka splošna stavka, ki hromi velik del javnih storitev, med drugim cestni, železniški in letalski promet, delo v šolah in bolnišnicah. Stavko sta zaradi nasprotovanja vladnim ukrepom in predlogom sklicala sindikata USB in CUB. Prvič po 20 letih stavkajo tudi novinarji, ki pozivajo k sklenitvi nove kolektivne pogodbe. Promet na italijanskih letališčih danes zaznamujemo zamude in odpovedi letov. Letalski prevoznik ITA je odpovedal več deset letov. Agencija za civilno letalstvo je sicer sporočila, da bodo nekateri leti med stavko zagotovljeni, in sicer med 7. in 10. uro ter med 18. in 19. uro. Potnike pozivajo, naj spremljajo informacije o letih.

Stavka vpliva tudi na železniški promet, kjer stavkajo zaposleni v operaterjih Trenitalia, Trenord in Italo, poročajo italijanski mediji. Trenitalia in Italo sta na spletnih straneh objavila povezave na dolge razdalje, ki jih bodo zagotovili kljub stavki, nujne regionalne povezave pa so oz. bodo obratovale zgolj med 6. in 9. uro ter med 18. in 21. uro. Stavkajo tudi zdravstveni delavci, bodo pa v času stavke nemoteno delovale urgence. Prav tako so se stavki pridružili učitelji in univerzitetni profesorji, delo je zastalo tudi v raziskovalnih centrih. Med stavkajočimi so tudi taksisti in vozniki trajektov.

Po pojasnilih sindikatov USB in CUB s stavko pozivajo h krepitvi javnih naložb, zvišanju plač, podaljšanju pogodb in nižji upokojitveni starosti. Po 20 letih so se stavki pridružili tudi novinarji, vključno z zaposlenimi na nacionalni tiskovni agenciji Ansi. Novinarji pozivajo k novi kolektivni pogodbi, zadnja je potekla leta 2016, njihove plače pa od tedaj stagnirajo, poroča omenjena agencija.