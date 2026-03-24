Kaos v srcu Evrope: na ulici vojska, prebivalci v strahu (FOTO)

Belgijske oblasti so po vrsti antisemitskih napadov v Belgiji in na Nizozemskem na ulice večjih mest napotile vojake, da bi poskrbeli za varnost judovskih skupnosti. Vojaka je tako že prisotna v Bruslju in Antwerpnu, kjer varuje sinagoge, šole in stavbe ter mesta, kjer se zbirajo pripadniki judovske skupnosti, dodatne okrepitve pa pričakujejo tudi v Liègu. Odločitev za tovrstne ukrep je bila sprejeta po eksploziji v sinagogi v Liègu, ki so jo oblasti označile za antisemitsko dejanje.

»Od danes naprej vračamo vojake na ulice Bruslja in Antwerpna, saj je varnost temeljna pravica naših prebivalcev,« je dejal belgijski obrambni minister Theo Franken, ki je podprl odločitev, da bo vojska v omenjenih mestih zagotavljala varnost v sodelovanju z zvezno policijo predvsem na mestih, ki bi lahko postala potencialna tarča napadov. Belgijske oblasti pravijo, da bo prisotnost vojske prispevala k večjemu občutku varnosti, zlasti za judovsko skupnost, piše Reuters. Minister Franken je ob tem poudaril, da je Antwerpen zdaj »spet malo varnejši«, in dejal, da je Belgija s tem jasno rekla »ne antisemitizmu«.

V regiji je bil v zadnjem času namreč precej incidentov, uperjenih proti judovski skupnosti. Na Nizozemskem so zlikovci v Rotterdamu zažgali sinagogo, v Amsterdamu pa je prišlo do eksplozije v judovski šoli. Nizozemska policija je v povezavi z napadom v Rotterdamu aretirala pet osumljencev, starih med 17 in 19 let. Napetosti so se še stopnjevale zaradi drugih incidentov po Evropi. Na Norveškem je bilo ameriško veleposlaništvo v Oslu tarča bombnega napada, ki so ga preiskovalci opisali kot teroristični napad, čeprav ni bilo poškodovanih.

Organizacije za človekove pravice so opozorile na povečano tveganje napadov na judovske skupnosti po vsem svetu, zlasti po eskalaciji ameriško-izraelske vojne z Iranom. Eden zadnjih incidentov je bil ponedeljkov požig štirih reševalnih vozil v lasti judovske skupnosti v severnem Londonu. Policija napad preiskuje kot požig in antisemitski zločin iz sovraštva. Britanski premier Keir Starmer ga je obsodil in poudaril, da za antisemitizem ni prostora v britanski družbi.

FOTO: Yves Herman Reuters

