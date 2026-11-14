Kaos v ZDA, prizemljili vsa letala! Minister: To ni novi 11. september

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je v petek zvečer začasno ustavila vse odhode letov v ZDA, potem ko je prišlo do komunikacijske napake v centrih za nadzor zračnega prometa po vsej državi. Odločitev je pomenila, da so lahko letala, ki so že v zraku, pristala, tista na tleh pa niso smela vzleteti. Po podatkih spletne strani za sledenje letov FlightAware je bilo zaradi odloženih ali odpovedanih skoraj 7000 letov.

»Prihajajoče mednarodne lete bomo obravnavali vsakega posebej,« je sporočila FAA. Popolna državna prekinitev zračnega prometa je sicer izredno redka. Ameriški minister za promet Sean Duffy je na spletu pojasnil situacijo, poroča Sky News. »Tehniki FAA preiskujejo težavo,« je dejal Duffy in dodal: »Posredovali vam bomo najnovejše informacije takoj, ko jih bomo imeli.« Ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je novinarjem v Beli hiši povedal, da ni znakov, da bi šlo za napad na Združene države.

»Gre za prekinitev telekomunikacijskih storitev. Vsi leti so pod nadzorom. Ni razloga za skrb za vaše bližnje,« je dejal. Dodal je, da so »vsi varni« in da »to ni še en 11. september«. »Prejemamo ogromno klicev ljudi, ki sprašujejo, ali gre za teroristični napad. Vedno je treba upoštevati tudi to možnost, vendar še ni potrjena. Najprej bomo ponovno vzpostavili komunikacijo in nato spet vzpostavili redno delovanje,« je dejal Mullin.

Povedal je tudi, da ta dogodek ni povezan s petkovim izpadom Microsoftovih sistemov. Zaradi prekinitve vzletov v ZDA je veliko potnikov ostalo na letališčih brez informacij o tem, kdaj bodo lahko nadaljevali pot, še poroča Sky News. »Na letališču Reagan v Washingtonu vse stoji, nihče se nikamor ne premakne. Vsi smo obtičali,« je dejal eden od potnikov. Težave skrbijo tudi potnike, ki se morajo iz ZDA vrniti v Evropo. »Trenutno sem na plaži v Miamiju, nocoj imam let na letališče Heathrow. Na spletni strani letališča v Miamiju trenutno ni informacij o težavah z odhodi,« je povedal eden od potnikov.

Stanje se je normaliziralo pred nekaj urami, so sporočili na portalu FlightRadar24, kjer pa opozarjajo, da bo potrebnega kar nekaj časa, da se ponovno vzpostavi »normalno stanje«.