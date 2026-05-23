Kaotični prizori na protestu v Beogradu, slišal se je tudi topovski udar (FOTO in VIDEO)

V Beogradu je danes potekal nov protestni shod, h kateremu so pozvali študenti, ki zahtevajo predčasne volitve in demokratizacijo države. Protest ni bil miren, saj so, kot poroča portal b92.net udeleženci protesta metali kamenje in druge predmete v policijo. Poleg tega se je slišal tudi topovski udar. Na posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je videti precejšnje razdejanje. Protest, ki se ga je na trgu Slavija udeležilo več deset tisoč ljudi iz vse Srbije, je sicer potekal z geslom »Ti in jaz, Slavija, ker študenti zmagujejo«.

Študenti, ki so se pridružili protestom, in državljani, ki jih podpirajo, so se nekaj ur pred začetkom protesta zbrali pri Kmetijski fakulteti v Zemunu, Pravni fakulteti, Autokomandi in na Trgu republike ter se od tam odpravili proti trgu Slavija, poročajo tuje agencije. S kampanjo želijo študenti, ki so na čelu protestnega gibanja, spodbuditi predsednika Aleksandra Vučića k razpisu predčasnih volitev. Vučić je v četrtek namignil, da bi lahko potekale jeseni. Pred protesti so v Srbiji danes ustavili železniški promet, potem ko naj bi pristojni prejeli anonimno grožnjo o podtaknjenih eksplozivnih napravah. V preteklosti se je sicer dvakrat zgodilo, da je srbska vlada v dneh, ko so bili načrtovani veliki študentski protesti, ustavila železniški promet, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protesti so Srbijo zajeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Protestniki so na shodih in pohodih sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.