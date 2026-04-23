Kar sredi mesta množično kadijo travo

Denver je 20. aprila znova postal središče svetovne kulture rekreativnega kajenja marihuane. Na razvpitem festivalu Mile High 420 se je zbralo na tisoče ljudi, ki so z druženjem ali pa tudi nazorno izrekli podporo uživanju te lahke droge. Festival v parku Civic Center v središču mesta velja za enega največjih dogodkov na svetu, posvečenih konoplji. Letos so organizatorji gostili kar 50.000 obiskovalcev, ki so se zbrali na celodnevnem programu z glasbo, umetnostjo in spremljevalnimi vsebinami. Uradna spletna stran festivala navaja, da je dogodek namenjen starejšim od 21 let.

Vrhunec festivala 420 nastopi, ko je ura 16.20. Takrat se množica zbere, pogosto odšteva do tega trenutka, nato pa udeleženci hkrati prižgejo smotke z opojno rastlino. Nad parkom se je dvignila značilna dimna zavesa, ki zaznamuje praznik konoplje v Denverju. A letošnji festival ni povsem upravičil pričakovanj vseh obiskovalcev. Nekateri so pogrešali več dogajanja že pred vrhuncem dneva, drugi so opozarjali, da je bilo prizorišče manj odprto kot v preteklosti.

Denver je med prvimi v ZDA legaliziral rekreativno uporabo marihuane. Javno kajenje marihuane ni dovoljeno, vendar ga oblasti dovolijo v okviru festivala, katerega začetki segajo v leto 1992, ko so se prvič organizirano zbrali zagovorniki legalizacije. Številka 420 je znan simbol ljubiteljev te zelene rastlinice, označuje pa kajenje marihuane. Sega v 70. leta v Kaliforniji, ko naj bi skupina dijakov 4.20 popoldne uporabljala kot geslo za skupno kajenje. Prav zaradi številk je izbran tudi datum festivala – 20. april.