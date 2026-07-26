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PROSTORNA IN VARČNA

Karavanska Opel Astra ohranja klasiko: pod pokrovom motor, ki je bil nekoč prva izbira (FOTO)

Prenovljeni karavan ostaja zvest dizelskemu pogonu, ki navduši predvsem z nizko porabo in velikim dosegom.
Opel astra sports tourer je spodoben družinski avtomobil. FOTO: Gašper Boncelj

Opel astra sports tourer je spodoben družinski avtomobil. FOTO: Gašper Boncelj

Ureditev za razmeroma velikim volanom je tista stare šole. Zmoti le kak droben detajl. FOTO: Gašper Boncelj

Ureditev za razmeroma velikim volanom je tista stare šole. Zmoti le kak droben detajl. FOTO: Gašper Boncelj

Opel astra tourer je dolga 4,6 metra. FOTO: Gašper Boncelj

Opel astra tourer je dolga 4,6 metra. FOTO: Gašper Boncelj

Tipke voznih programov bi morale biti večje. FOTO: Gašper Boncelj

Tipke voznih programov bi morale biti večje. FOTO: Gašper Boncelj

Sprednja sedeža sta zelo dobra. FOTO: Gašper Boncelj

Sprednja sedeža sta zelo dobra. FOTO: Gašper Boncelj

Opel astra sports tourer je spodoben družinski avtomobil. FOTO: Gašper Boncelj

Opel astra sports tourer je spodoben družinski avtomobil. FOTO: Gašper Boncelj

Pametni telefon se dobro zrcali na sredinski zaslon, ni pa v tej izvedbi brezstičnega polnjenja. Foto Gašper Boncelj

Pametni telefon se dobro zrcali na sredinski zaslon, ni pa v tej izvedbi brezstičnega polnjenja. Foto Gašper Boncelj

Dizelski dulec in ob njem še dodatek za dolivanje ureje. FOTO: Gašper Boncelj

Dizelski dulec in ob njem še dodatek za dolivanje ureje. FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik je prostoren in praktično zasnovan. FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik je prostoren in praktično zasnovan. FOTO: Gašper Boncelj

Zadnja klop je korektna za dva potnika. FOTO: Gašper Boncelj

Zadnja klop je korektna za dva potnika. FOTO: Gašper Boncelj

Opel astra sports tourer je spodoben družinski avtomobil. FOTO: Gašper Boncelj
Ureditev za razmeroma velikim volanom je tista stare šole. Zmoti le kak droben detajl. FOTO: Gašper Boncelj
Opel astra tourer je dolga 4,6 metra. FOTO: Gašper Boncelj
Tipke voznih programov bi morale biti večje. FOTO: Gašper Boncelj
Sprednja sedeža sta zelo dobra. FOTO: Gašper Boncelj
Opel astra sports tourer je spodoben družinski avtomobil. FOTO: Gašper Boncelj
Pametni telefon se dobro zrcali na sredinski zaslon, ni pa v tej izvedbi brezstičnega polnjenja. Foto Gašper Boncelj
Dizelski dulec in ob njem še dodatek za dolivanje ureje. FOTO: Gašper Boncelj
Prtljažnik je prostoren in praktično zasnovan. FOTO: Gašper Boncelj
Zadnja klop je korektna za dva potnika. FOTO: Gašper Boncelj
Gašper Boncelj
 26. 7. 2026 | 08:06
4:16
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V bolj dostopnem delu avtomobilskega trga lahko karavane preštejemo skoraj na prste ene roke, no, dveh. Takšen primer je astra sports tourer, ki je prenovljena, ima zelo različne pogonske možnosti, med drugim jo je še naprej mogoče voziti na dizelski pogon. Morda se to zdi nenavadno zlasti v teh dneh, ko je dizelsko gorivo še dražje, kot je že tako drago bencinsko. Ni pa nujno, da bo vselej tako, in kljub majhnemu tržnemu deležu se nekaj dizelskih avtomobilov še proda.

Astra je bila nekoč hrbtenica prodaje znamke Opel, tako kot golf pri Volkswagnu. Zdaj je ob prevladi športnih terencev še bolj v ozadju kot legendarni tekmec. A je še tu in nam se to sploh ne zdi slabo, nasprotno. Še posebej dobro je, da je na voljo tudi kot 4,6 metra dolgi karavan, ki mu sicer malce umetno pravijo sports tourer.

Ob letošnji prenovi je v oblikovnem smislu dobila spremenjen sprednji del, kjer zdaj ob prižganih lučeh v belem sveti tudi znak znamke, povezan je v linijo z žarometi. Luči sicer svetijo res dobro, ponoči se ugodno prilagajajo oziroma se zasenčene v hipu spremenijo v dolge in po potrebi nazaj.

Opel astra sports tourer GS 1.5 dizel AT

Zastopnik: Auto Wallis, podružnica Ljubljana

Cena: 29.000 evrov (testni model 31.580 evrov)

Euro NCAP (2022): ****

Izpust CO2: 129 g/km

Opel astra je nekakšna avtomobilska klasika. Tako navzven kot v kabini, kjer glede na to, kar danes ponujajo v avtomobilih, lahko rečemo, da je digitalnost pametno zelo omejena, tak kot bi morala biti morda družbena omrežja ... Imate sredinski zaslon, na katerem se sicer marsikaj lahko opravi na dotik, a klimatsko napravo in jakost avdiosistema nastavljate z dobrimi starimi tipkami oziroma koleščki. Pametni telefon se lepo prezrcali, čeprav bi bilo le dobro, da bi se ga dalo polniti brezstično, pa gre pri tej opremi le s kablom.

Ureditev za razmeroma velikim volanom je tista stare šole. Zmoti le kak droben detajl. FOTO: Gašper Boncelj
Ureditev za razmeroma velikim volanom je tista stare šole. Zmoti le kak droben detajl. FOTO: Gašper Boncelj
Nekaj stikal je na volanu, ki je razmeroma velik. S priročnim stikalom upravljamo tudi samodejni menjalnik, za vozne programe imamo tipke, ki bi bile po mojem mnenju lahko malce večje, predvsem pa moramo pri nastavljanju voznega programa, če izberemo ekonomičnega, to po vsakem zagonu ponoviti. Pogrešam še funkcijo auto hold, ki pri tekmecih avto po zaustavitvi samodejno drži na mestu in ni treba stiskati zavornega pedala. Zelo priročno je urejena sredinska konzola, ki se enostavno odpre, ko je zaprta, na njej lepo počiva voznikova desna roka.

Sedi se v astri spredaj zelo dobro, tudi zadaj je kar nekaj prostora, a bolj za dva potnika. Prostoren je karavanski prtljažnik, ki ima pravšnjo prilagodljivost, saj se druga klop podre v razmerju 40/20/40, ko jo povsem podrete, lahko prtljažni rolo spravite v dvojno dno.

Opel astra tourer je dolga 4,6 metra. FOTO: Gašper Boncelj
Opel astra tourer je dolga 4,6 metra. FOTO: Gašper Boncelj

Astra se pelje lepo, občutek za volanom je pristen, veliko bolj kot v večini modelov SUV. Tudi podvozju lahko le prikimam, morda je celo malce bolj udobno kot prej, ampak v dobrem smislu, lega na cesti na trpi, avtomobil je v ovinkih miren, brez nagibanja.

Nato smo še pri zadnjem poglavju klasike, pogonu. Dizelski agregat ni nov, ge za 1,5-litrski štirivaljni motor. Takoj je treba reči, da kar zmoti, ko se ob zagonu malo strese in ropoče pri počasni vožnji. Ko gremo nekoliko hitreje, to bolj ali manj izzveni. Potem je vse skupaj zelo mirno, štirivaljnik z močjo 96 kW (130 KM) je dovolj zmogljiv, odlično pa za prenos na sprednji kolesi skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik s pretvornikom navora. Doseg je ob 52-litrski posodi gorivi več kot zajeten. S porabo pogonski sklop namreč ne razočara: po mestu je v vročih poletnih dneh trošil dobrih šest litrov na sto kilometrov, na avtocesti ob zmerni vožnji pa tudi le štiri litre. Mora že biti varčen, saj dizelsko gorivo danes ni prav poceni …

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