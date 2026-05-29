Katastrofa pred očmi javnosti, v nekaj sekundah izginil ključni megaprojekt Jeffa Bezosa (VIDEO in FOTO)

Raketa podjetja Blue Origin je po prvih informacijah eksplodirala na izstrelitveni ploščadi v vesoljski bazi Cape Canaveral na Floridi. Posnetki neverjetne eksplozije se širijo po družbenih omrežjih. Blue Origin je zasebno vesoljsko podjetje, ki ga je ustanovil ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših ljudi na svetu, Jeff Bezos.

Gre za skoraj 100 metrov visoko raketo New Glenn, ki je v četrtek, 28. maja, opravljala tako imenovani preizkus motorjev »hot-fire«, zadnje preverjanje pred načrtovano izstrelitvijo 48 Amazonovih širokopasovnih satelitov v nizko Zemljino orbito.

Datum izstrelitve še ni bil uradno objavljen. »Med današnjim preizkusom motorjev je prišlo do incidenta,« je podjetje Blue Origin objavilo na družbenem omrežju X.

Iz podjetja so poudarili, da so vsi zaposleni in člani osebja na varnem ter da ni pogrešanih oseb. »Vse osebe so evidentirane. Dodatne informacije bomo objavili, ko jih bomo imeli,« so zapisali v sporočilu.

Bezos napoveduje vrnitev

Oglasil se je tudi Jeff Bezos. »Vsi člani osebja so na varnem in nihče ni bil poškodovan. Še prezgodaj je govoriti o vzroku incidenta, vendar preiskava že poteka in ugotavljamo, kaj se je natančno zgodilo. To je bil izjemno težak dan, vendar bomo obnovili vse, kar bo potrebno, in se vrnili k poletom. Vredno je nadaljevati,« je zapisal Bezos.

Tiskovni predstavnik podjetja za zdaj ni želel razkriti dodatnih podrobnosti. Raketa New Glenn je ključni projekt podjetja Blue Origin v tekmi s konkurenti, kot je SpaceX Elona Muska. Namenjena je izstreljevanju velikih satelitskih tovorov, pa tudi prihodnjim misijam proti Luni in v globlji vesoljski prostor, poroča Jutarnji.hr.