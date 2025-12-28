  • Delo d.o.o.
NEURJE JOHANNES

Katastrofalno vreme v Skandinaviji: moški je delal v gozdu in umrl, na podoben način umrli še dve osebi (FOTO)

Velik del Skandinavije je v soboto zvečer in ponoči prizadelo neurje z obilnimi snežnimi padavinami. Na Švedskem so zabeležili tri smrtne žrtve, več deset tisoč gospodinjstev na Švedskem, Norveškem in Finskem pa je ostalo brez oskrbe z električno energijo.
Otežena vožnja z avtomobilom v švedskem Areju. FOTO: Pontus Lundahl Afp
Otežena vožnja z avtomobilom v švedskem Areju. FOTO: Pontus Lundahl Afp
STA, A. Ka.
 28. 12. 2025 | 15:35
 28. 12. 2025 | 15:40
2:02
A+A-

Neurje, ki so ga Švedi poimenovali Johannes, je v soboto zvečer zajelo velik del Norveške in Švedske ter zahodni del Finske. Veter je podiral drevesa, prihajalo je do motenj v prometu in obsežnih izpadov elektrike, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Na Švedskem so zabeležili tudi tri smrtne žrtve. Policija je danes sporočila, da je v soboto v Hoforsu v osrednjem delu države umrl starejši moški, na katerega je padlo drevo, ko je delal v gozdu. Kasneje je v bolnišnici umrl zaradi poškodb. Že pred tem so v soboto zvečer poročali o smrti dveh moških, pri obeh naj bi bil vzrok smrti prav tako padlo drevo.

Na Švedskem je pihal zelo močan veter. FOTO: Nisse Schmidt Afp
Na Švedskem je pihal zelo močan veter. FOTO: Nisse Schmidt Afp

Popravila lahko trajajo več dni

Več deset tisoč gospodinjstev na Švedskem, Norveškem in Finskem še vedno ostaja brez oskrbe z električno energijo. Na Finskem je brez elektrike ostalo več kot 80.000 odjemalcev, motnje pa so danes postopoma odpravili, medtem ko so se razmere nekoliko izboljšale. Kljub temu je bilo opoldne po lokalnem času brez elektrike še več deset tisoč domov, navaja AFP. Tudi na Švedskem je brez elektrike ostalo 40.000 odjemalcev, na Norveškem pa še približno 30.000, najhuje je bilo v regiji Nordland na severu države. Energetska podjetja so opozorila, da lahko popravila trajajo tudi več dni.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je v vseh treh državah prišlo tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu, odpovedanih je bilo več letov. Trajekti in vlaki ponekod za zdaj vozijo po prilagojenem voznem redu.

ŠvedskaFinskaNorveškavremeneurjeJohanneselektrika
