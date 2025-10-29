Kazensko odgovorni že pri 13 letih!

Švedska se v zadnjih letih sooča s čedalje večjim številom strelskih obračunov, bombnih napadov in drugih kaznivih dejanj, povezanih z delovanjem kriminalnih tolp. Storilci so velikokrat najstniki, tudi mlajši od 15 let. Švedska policija je lani ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb kar 1700 mladoletnikov – in odločili so se jim stopiti na prste.

Ko 14-letniki tekajo naokoli z avtomatskim orožjem, se mora družba odzvati z vso silo.

Švedska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bi starostno mejo kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja znižali s 15 na 13 let. Predlog sledi dolgotrajnemu naraščanju kriminala v državi. »Znižanje starostne meje kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja ni pomembno le za zaščito družbe, temveč tudi za pomoč otrokom, da se umaknejo s poti, ki vodi v kriminal,« je pojasnil minister za pravosodje Gunnar Strömmer.

»Ko 14-letniki tekajo naokoli z avtomatskim orožjem, se mora družba odzvati z vso silo,« pa je dejal predsednik parlamentarnega odbora za pravosodje Henrik Vinge, član nacionalistične stranke Švedski demokrati. Po njegovih besedah bi policiji z novim zakonom podelili več pooblastil in ji tako olajšali delo.

Po Strömmerjevih besedah bodo do julija 2026 vzpostavili od 100 do 150 mest v posebnih oddelkih za mladoletne storilce kaznivih dejanj, stare od 13 do 17 let. S tem so razširili predhodni predlog, ki je v zaporih oziroma centrih za pridržanje predvideval posebne oddelke za mladoletnike od 15. do 17. leta starosti.