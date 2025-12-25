  • Delo d.o.o.
VOJNA V UKRAJINI

Kdaj bo konec vojne? Zelenski imel zelo dober pogovor s Trumpovim zetom, dobre besede tudi iz Moskve

Volodimir Zelenski je imel danes skupaj z nekaterimi drugimi predstavniki Ukrajine pogovor s Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem.
Volodimir Zelenski FOTO: Handout Afp
Volodimir Zelenski FOTO: Handout Afp
STA, M. J.
 25. 12. 2025 | 21:45
0:19
A+A-

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes skupaj z nekaterimi drugimi predstavniki Ukrajine, ki sodelujejo v pogajanjih za končanje vojne, opravil »zelo dober« pogovor s posebnim odposlancem ZDA Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. Kot je objavil na družbenem omrežju X, so se pogovarjali o nekaterih podrobnostih aktualnih prizadevanj za končanje vojne. »Obstajajo dobre ideje, ki lahko doprinesejo k skupnemu izidu in trajnemu miru,« je zapisal in pogovor označil za zelo dober. Witkoffu in Kushnerju se je zahvalil za konstruktiven pristop, intenzivno delo, prijazne besede in božične čestitke Ukrajincem. »Resnično delamo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, da bi se približali koncu te brutalne ruske vojne proti Ukrajini ter zagotovili, da so vsi dokumenti in koraki realni, učinkoviti in zanesljivi,« je dodal.

Napredek v pogovorih med Rusijo in ZDA

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je medtem na današnji novinarski konferenci v Moskvi omenila napredek v pogovorih med Rusijo in ZDA. »V pogajalskem procesu za rešitev konflikta v Ukrajini, s čimer mislim pogajalski proces z ZDA, je mogoče opaziti počasen, a zanesljiv napredek,« je povedala po poročanju ruske tiskovne agencije Tass. Washington je pozvala, naj se upre poskusom izničenja tega napredka, za katerimi po njenih besedah stojijo zahodnoevropske države.

Pred tem je Zelenski v torek javnosti predstavil podrobnosti najnovejše različice predloga načrta za končanje vojne, s katero so se po njegovih besedah strinjali ameriški in ukrajinski pogajalci. Ta predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih. Ob tem je ukrajinski predsednik priznal, da se z ZDA niso uspeli dogovoriti glede dolgoročne rešitve ozemeljskih vprašanj in o jedrski elektrarni v Zaporožju.

