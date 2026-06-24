Kdaj se bo končal vročinski val? Če upate, da kmalu, vas bo objava WMO spravila v slabo voljo

Vročinski val, ki je zajel večji del Evrope, bo na stari celini vztrajal še najmanj dva tedna, je razvidno iz današnje objave na spletni strani Svetovne meteorološke organizacije (WMO). Po njenih navedbah se bo središče vročinskega vala v prihodnjih dneh pomaknilo proti Balkanu. Kot je razvidno iz objave, se bodo ekstremno visoke temperature nadaljevale v delih zahodne, osrednje in južne Evrope.

Organizacija je pozorila na obsežne posledice vročine za javno zdravje, infrastrukturo, kmetijstvo in gospodarstvo v prizadetih državah. Po podatkih enega od evropskih centrov WMO za spremljanje podnebja, ki ga upravlja nemška meteorološka služba DWD, so temperature v večjem delu Evrope trenutno od tri do deset stopinj Celzija nad sezonskim povprečjem. Najvišje dnevne temperature so marsikje presegle 35 stopinj, v delih jugozahodne Evrope pa so dosegle celo več kot 40 stopinj Celzija.

V Sloveniji je iz dneva v dan bolj vroče. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala tudi rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur. Še posebej vroče bo pri nas ob koncu tega tedna.