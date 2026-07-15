Kdaj začnejo ljudje plesati? Skupina raziskovalcev se je posvetila temu vprašanju

Najbrž ste že kje naleteli na priljubljeno krilatico o tem, kako dojenčki plešejo, še preden shodijo. Pa je to res? Skupina mednarodnih raziskovalcev, v kateri je sodelovala tudi Univerza na Dunaju, se je posvetila vprašanju, kdaj začnejo ljudje plesati. Znanstveniki so ugotovili, da možgani dojenčkov glasbo obdelujejo že od tretjega meseca starosti, šele proti koncu prvega leta pa se začnejo pojavljati kompleksnejši gibi kot odziv na slišano. Rezultate raziskave so objavili v strokovni reviji eLife.

Raziskovalci so spremljali 79 dojenčkov, starih tri, šest in dvanajst mesecev. Predvajali so jim dve otroški pesmici, njihovo možgansko aktivnost pa spremljali z elektroencefalografom. Z videosistemom za sledenje so hkrati analizirali njihove telesne gibe. Za primerjavo so dojenčkom predvajali še ritmično in melodično premešani različici pesmi ter različici, pri katerih so spremenili le višino tonov.

Možgani glasbo zaznajo pri treh mesecih. FOTO: Westend61/Getty Images

»Obstaja že veliko študij o dojenčkih in glasbi, ki so se osredotočale na slušni vidik. Nasprotno pa je le malo takih, v katerih so preučevali ritmično gibanje,« je za APA povedala razvojna psihologinja Trinh Nguyen z Univerze na Dunaju, ki je vodila raziskavo. Dodala je, da doslej še ni bilo raziskave, ki bi hkrati preučevala oba vidika – odziv možganov in telesno gibanje.

79 dojenčkov so spremljali 12 mesecev.

Raziskava je pokazala, da imajo že trimesečni dojenčki ob poslušanju glasbe večjo možgansko aktivnost kot ob poslušanju naključnih zaporedij tonov. V vseh starostnih skupinah so zaznali tudi osnovno povezavo med glasbo in gibanjem. Višji toni so gibanje dojenčkov spodbujali močneje ne glede na njihovo starost.

Bolj zapleteni in strukturirani gibalni vzorci so se pojavili šele pri dvanajstmesečnih dojenčkih. Raziskovalcem pa ni uspelo dokazati, da bi svoje gibe že usklajevali z ritmom glasbe. Dojenčki se ob glasbi res premikajo in ta vpliva na njihove gibe, vendar njihovo gibanje še ni sinhronizirano z ritmom, kot je značilno za starejše otroke ali odrasle.

»Gibi imajo svoj ponavljajoči se vzorec in nanje vpliva glasba, vendar niso takšni kot pri odraslih, ki se na primer zibajo v ritmu,« je pojasnila Nguyenova.