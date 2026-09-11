Kdo danes odloča, katere zgodbe bomo brali?

Od svobode medijev in vse večje moči algoritmov do filma o Tošetu Proeskem in zgodbe o vzponu Telegrama. Devetnajsta izvedba Weekend Media Festivala bo tudi letos privabila številna znana imena iz sveta medijev, kulture, tehnologije in gospodarstva. Rovinj bo med 24. in 27. septembrom znova postal eno glavnih regionalnih stičišč medijev, komunikacij in poslovnega sveta. Weekend.19 bo v prostorih nekdanje Tobačne tovarne letos pod eno streho združil kar osem festivalov, organizatorji pa pričakujejo več kot 12.000 udeležencev.

Med množico pogovorov in panelov bodo posebno pozornost namenili vprašanju, kdo danes pravzaprav oblikuje zgodbe, ki jih beremo, gledamo in o katerih govorimo. So to še uredniki in novinarji, ali vse pomembnejšo vlogo prevzemajo politika, lastniki medijev, tehnološke platforme in njihovi algoritmi?

Je novinarstvo pod večjim pritiskom kot nekoč?

Prav temu bo namenjen pogovor The Press Under Pressure – Europe and the US, v katerem bo sodeloval Gerard Baker, dolgoletni novinar, kolumnist in urednik pri ameriškem časniku The Wall Street Journal. Baker je danes urednik pri WSJ in sodi med vidnejša imena ameriškega političnega in gospodarskega novinarstva. V pogovoru z Ano Blanquart bodo odprli vprašanja svobode medijev, politične polarizacije ter vse globljega nezaupanja javnosti v institucije. Primerjali bodo tudi položaj novinarstva v Evropi in ZDA ter iskali odgovor na vprašanje, kdo danes na medije izvaja največji pritisk. Vprašanje je še posebej aktualno v času, ko o tem, katere novice pridejo do milijonov ljudi, vse pogosteje ne odločajo zgolj uredništva, temveč tudi algoritmi družbenih omrežij, iskalnikov in drugih tehnoloških platform.

Toše Proeski se vrača na filmsko platno

Povsem drugačna, a nič manj zanimiva zgodba se bo vrtela okoli človeka, ki je skoraj dve desetletji po smrti še vedno globoko zasidran v kolektivnem spominu prostora nekdanje Jugoslavije. Toše Proeski je bil ena največjih glasbenih zvezd regije. Njegove pesmi, glas in podoba so ostali živi tudi med generacijami, ki so odraščale po njegovi smrti. Toda kako posneti film o človeku, ki ga ni več, hkrati pa ga ima skoraj vsak poslušalec v spominu nekoliko drugačnega? Na panelu Next Big Thing – Toše Proeski film bodo o tem govorili filmski in televizijski producent Pece Taleski, režiser, scenarist in izvršni producent Igor Stoimenov, pisateljica Milana Vlaović ter scenarist in režiser Andrej Volkashin. Vsi štirje so tudi del letošnjega programa Weekenda.19. Razkrili bodo, kako osebne spomine in resnične dogodke spremeniti v filmsko pripoved ter kako na platnu ponovno ustvariti osebnost, ki jo občinstvo še vedno zelo dobro pozna.

Toše Proeski je tragično umrl leta 2007, a še danes ostaja v srcih Slovencev. Foto: Reuters

Od prijatelja iz vrtca do medijskega podjetnika

Tretja zgodba bo nekoliko bolj poslovna, pa tudi precej osebna. Miran Pavić, ustanovitelj in direktor hrvaškega Telegrama, bo v pogovoru Telegram Story razkril, kako je nastajala ena najbolj prepoznavnih novih medijskih znamk na Hrvaškem. Toda vprašanj mu ne bo postavljal običajen novinarski sogovornik. Z njim se bo pogovarjal Daniel Ackermann, danes izvršni direktor družb Degordian in Luppa, ki Pavića pozna še iz časov, ko poslovnih načrtov, digitalnih naročnin in medijskih platform nista imela niti približno na dnevnem redu: prijatelja sta namreč že od vrtca. Pavić bo govoril o poslovnem modelu Telegrama, gradnji medijske skupine in spremembah vedenja občinstva, ki so v zadnjih letih temeljito pretresle medijsko industrijo.

Osem festivalov pod eno streho

Weekend Media Festival je od začetkov leta 2008 precej prerasel svoj prvotni medijsko-oglaševalski okvir. Letošnji Weekend.19 združuje področja medijev in komunikacij, tehnologije, človeških virov, financ, investicij, energetike, zdravstva in izobraževanja. Med napovedanimi govorci so poleg Bakerja in Pavića tudi številna znana regionalna imena iz gospodarstva, medijev in tehnologije. In če je mogoče tri izpostavljene pogovore povezati z enim samim vprašanjem, je to verjetno prav to: kdo ima danes moč, da iz dogodka naredi zgodbo, iz zgodbe temo in iz teme nekaj, o čemer govori na milijone ljudi? Odgovore bodo konec septembra iskali v Rovinju.