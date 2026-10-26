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SRBIJA

Kdo je človek, ki je premagal Vučića? Danes rešuje življenja kot zdravnik, nekoč je bil s puško v roki na bojišču

Srbski študenti so po 14 letih na oblasti premagali politični tabor Aleksandra Vučića. Obraz njihove zmagovalne liste je 56-letni kardiolog Ilija Srdanović, ki ima za seboj skoraj tri desetletja zdravniške kariere, v njegovi preteklosti pa je tudi manj znano vojaško poglavje.
Ilija Srdanović FOTO: Reuters
Ilija Srdanović FOTO: Reuters
G. P.
 26. 10. 2026 | 20:21
 26. 10. 2026 | 20:21
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Srbija se je v ponedeljek prebudila v novo politično obdobje. Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah je zmagala študentska lista, poraz pa je priznal tudi dolgoletni srbski voditelj Aleksandar Vučić. Po prvih uradnih rezultatih je študentsko gibanje prejelo več kot 52 odstotkov glasov, Vučićeva lista pa dobrih 39 odstotkov. Toda kdo je človek, ki je postal obraz volilne zmage in bi utegnil prevzeti eno najpomembnejših funkcij v državi? To je Ilija Srdanović, 56-letni kardiolog in univerzitetni profesor iz Novega Sada. Do nedavnega ga je širša javnost poznala predvsem kot zdravnika, danes pa je eno osrednjih imen srbskega političnega preobrata.

Že skoraj 30 let zdravi srčne bolnike

Srdanović se je rodil leta 1970 v Novem Sadu, kjer je leta 1995 končal študij medicine. Dve leti pozneje se je zaposlil na Inštitutu za kardiovaskularne bolezni Vojvodine v Sremski Kamenici, kjer dela še danes. Specializiral je interno medicino, nato še kardiologijo, leta 2012 doktoriral, leta 2025 pa postal redni profesor Medicinske fakultete v Novem Sadu. Njegova poklicna pot se je večinoma odvijala daleč od političnih odrov. To se je začelo spreminjati februarja lani, ko je javno podprl študente, ki so po smrtonosnem zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu zahtevali odgovornost oblasti.

Marca 2025 ga je policija povabila na informativni pogovor. Pozneje se je vse pogosteje pojavljal na protestnih shodih, septembra letos pa je postal prvi kandidat na listi Študentska lista – Študenti zmagujejo. Čeprav je zdaj v središču političnega dogajanja, zatrjuje, da svojega zdravniškega poklica ne namerava opustiti.

Razkril, da je bil med vojno mobiliziran

V njegovi biografiji je tudi podrobnost, ki je v zadnjih tednih pritegnila pozornost medijev. Srdanović je javno povedal, da je bil med vojno mobiliziran in da je državo branil s puško v roki. »Vse življenje sem bil vojak,« je dejal v eni od televizijskih oddaj. Pojasnil je, da je bil najprej vojak v dobesednem pomenu besede, nato je postal vojak v zdravniškem poklicu, kjer se je skupaj s sodelavci boril za življenja ljudi, danes pa se po njegovih besedah bori za boljšo prihodnost države. Vojaški rok je služil med letoma 1996 in 1997, leta 1999 pa je bil mobiliziran med Natovim bombardiranjem tedanje Zvezne republike Jugoslavije.

Podatki o tem, v kateri enoti je služil in kje je bil razporejen, niso javno potrjeni. Prav tako ni dokazov, da bi sodeloval v vojnah na Hrvaškem ali v Bosni in Hercegovini.

Vučiću je napovedal boj proti korupciji

Srdanović je v predvolilni kampanji poudarjal predvsem odgovornost institucij, boj proti korupciji in potrebo po spremembah v državi. Toda program študentske liste se v nekaterih pomembnih zunanjepolitičnih vprašanjih razlikuje od stališč, ki jih pogosto zagovarja liberalna proevropska opozicija. Lista nasprotuje uvedbi sankcij proti Rusiji, Kosovo obravnava kot sestavni del Srbije, o morebitnem članstvu v Evropski uniji pa bi želela odločati na referendumu.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Po volilni zmagi je Srdanović napovedal gradnjo boljše Srbije in izboljšanje odnosov s sosednjimi državami. Ob tem je poudaril, da se ne vidi kot nezamenljivega voditelja, temveč kot prvega med enakimi. Njegov vzpon na politični oder so spremljali tudi napadi medijev, naklonjenih dosedanji oblasti.

Srbski tabloid Informer je med drugim objavil trditve, da naj bi Srdanović leta 2010 na delovnem mestu metal tiskalnik in fizično napadel sodelavko. Po pisanju časnika naj bi bil zaradi tega začasno premeščen. Za te navedbe niso bili predstavljeni javno preverljivi dokumenti. Časnik Politika je poročal tudi o prijavi zaradi domnevnega verbalnega napada na sodelavca marca letos.

Srdanović je očitke o nasilnem vedenju zavrnil in poudaril, da agresivnost ni del njegove osebnosti. V provladnih medijih so se pojavile tudi trditve, da naj bi bil nekoč član Vučićeve Srbske napredne stranke, vendar tudi te navedbe niso bile podkrepljene z javno dostopnimi dokazi.

Bo zdravnik postal novi srbski premier?

Po podatkih srbske republiške volilne komisije je študentska lista na podlagi večine preštetih glasov prejela 52,65 odstotka podpore, Vučićeva lista Združena Srbija pa 39,22 odstotka. Vučić je poraz priznal že v nedeljo zvečer in ocenil, da bo študentska lista v 250-članskem parlamentu osvojila med 135 in 140 poslanskih sedežev. Volilna zmaga je odprla tudi vprašanje, kdo bo oblikoval novo srbsko vlado.

Srdanović ni potrdil, da želi postati predsednik vlade. Na vprašanje o prihodnjem premierju je odgovoril, da ima študentska lista več primernih kandidatov za različne položaje. Za zdaj je tako jasno predvsem to, da je zdravnik iz Novega Sada postal eden najprepoznavnejših obrazov gibanja, ki je premagalo dolgoletno vladajočo politično strukturo. Ali bo iz bolnišničnih hodnikov dejansko stopil v premierski kabinet, pa bo pokazalo oblikovanje nove oblasti.

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