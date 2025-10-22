Kdo je Leon Lučić, ki je v središču mesta ustrelil moškega? (FOTO)

Leon Lučić, nekdanji policist in igralec, je danes v Zagrebu ustrelil državljana BiH Denisa Mustafčića. Po dejanju je pobegnil s kraja dogodka, a policija ga je prijela približno uro in pol kasneje.

Njegovo ime je že dolgo povezano s kriminalom. Leta 2020 je bil hudo pretepen pri Draganiću, ko je z bivšim specialcem skušal izsiliti 100 tisoč evrov od podjetnika. Že prej je bil pogojno obsojen, ker je s sekiro napadel odvetnike in grozil poslovnežu, piše Index.

FOTO: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Sojenje za izsiljevanje se je začelo šele leta 2024, Lučić pa se je na sodišču obnašal nenavadno – zehal in zapiral oči.

FOTO: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Junija letos so ga znova aretirali v akciji Uskoka. Osumljen je, da je od policistov pridobival tajne podatke in jih uporabil pri izsiljevanju vdove Zdenke M. in njenega sina. Njegova kriminalna pot je tako popolnoma zasenčila nekdanjo igralsko in policijsko kariero.