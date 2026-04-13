Kdo je Peter Magyar? Nekdanji Orbanov človek, mož ministrice, nato volilni zmagovalec

Peter Magyar, nekdanji sodelavec Viktorja Orbana, je na volitvah uspel zamajati 16-letno vladavino madžarskega premierja. Fidesz, stranka predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana, je po 16 letih na oblasti na Madžarskem doživela volilni poraz.

Madžarski volivci so se obrnili k Petru Magyarju, ki vodi sredinsko-desno stranko Tisza. Magyar je bil dolga leta lojalen Orbanu, med drugim je od leta 2010 opravljal tudi funkcijo uradnika za zunanje zadeve v njegovi administraciji, nato pa je leta 2024 zapustil stranko Fidesz. Tisza je po volitvah v Evropski parlament leta 2024 postala najmočnejša opozicijska stranka na Madžarskem.

Magyar je obljubil obračun s korupcijo, odmrznitev milijard evrov zadržanih sredstev Evropske unije in obdavčitev najbogatejših, ob tem pa tudi reformo razpadajočega madžarskega zdravstvenega sistema.

Volivci na Madžarskem so nezadovoljni po treh letih gospodarske stagnacije in nagle rasti življenjskih stroškov, pa tudi zaradi dejstva, da oligarhi, blizu oblasti, še naprej povečujejo svoje bogastvo.

Stranka Tisza bo imela v parlamentu dvotretjinsko večino.FOTO: Marton Monus Reuters

Kdo je Peter Magyar?

Gre za nekdanjega moža nekdanje Orbanove ministrice za pravosodje Judit Varga. Še pred nekaj meseci je bil madžarski javnosti praktično neznan. Večkrat je na ulice proti Orbanovemu režimu spravil več deset tisoč ljudi.

»To je edinstven, povsem nov položaj. Da se nekdo pojavi od nikoder in nenadoma dobi tako množično podporo proti tistim, ki so na oblasti, se v madžarski politiki še nikoli ni zgodilo,« pravi politolog Gabor Török.

Magyarjev vzpon se je začel februarja 2024 po aferi, v katero je bila vpletena tedanja madžarska predsednica Katalin Novák. Ta je pomilostila storilca, obsojenega zaradi pomoči pri prikrivanju in spodbujanju zlorabe otrok.

Peter Magyar. FOTO: Marton Monus Reuters

DW navaja, da je to sprožilo velik bes javnosti, še posebej zato, ker se Orban in njegovi strankarski kolegi predstavljajo kot moralno brezmadežni zaščitniki otrok, politične nasprotnike pa pogosto obtožujejo, da želijo legalizirati zlorabo otrok.

Po aferi je predsednica Novákova odstopila. Hkrati se je iz politike umaknila tudi nekdanja ministrica za pravosodje Judit Varga, saj je bila ena od podpisnic peticije, v času umika pa je bila tudi glavna kandidatka Fidesza za volitve v Evropski parlament.

Njen nekdanji mož Peter Magyar, ki je dotlej zasedal nevidne, a dobro plačane položaje v Orbanovem aparatu, je afero izkoristil za »izstop iz sistema«, kot je to sam poimenoval.

V več odmevnih intervjujih je razkril podrobnosti o mehanizmih moči in korupciji v Orbanovem sistemu.

DW navaja, da v tem sicer ni bilo nič bistveno novega, so pa intervjuji na Madžarskem pritegnili veliko pozornosti, ker je spregovoril dobro povezan insajder.

Viktor Orban zapušča vlado po 16 letih. FOTO: Attila Kisbenedek Afp

Iz stranke izključil nekdanje dekle zaradi izsiljevanja

Vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar je iz stranke izključil svoje nekdanje dekle Evelin Vogel in jo prijavil policiji zaradi domnevnih poskusov izsiljevanja in groženj. Vogelova je obtožbe zanikala in dejala, da gre za poskus blatenja njenega ugleda.

V njegovi izjavi je podrobno navedeno, da je bila Evelin Vogel izključena iz stranke, potem ko je večkrat grozila njemu in drugim članom stranke ter v zameno za neobjavo obremenilnih posnetkov, ki naj bi jih skrivaj pridobila, zahtevala približno 73.000 evrov.

Opozicijski voditelj je dodal, da je z ovadbo odlašal zaradi njune pretekle zveze, v času katere jo je celo zaprosil.

A poudaril je, da mu ravnanja Vogelove, ki jih je označil za izsiljevanje z namenom finančne koristi, »niso pustila druge izbire, kot da vključi policijo«.

Prihaja iz znane madžarske družine

Dodal je, da so se njeni poskusi izsiljevanja začeli maja in da so vključevali grožnje z uničenjem njegovega ugleda in ugleda stranke. Razkril je tudi, da je vedel za skrivne posnetke, ki jih je naredila Vogelova, in da je primer nameraval prijaviti.

Na novinarski konferenci v nedeljo je Magyar natančneje pojasnil, da je Vogelova skrivaj snemala pogovore z njim in drugimi člani stranke ter zahtevala denarno nadomestilo, da posnetkov ne bi javno objavila.

Evelin Vogel trenutno živi v najetem stanovanju v lasti IT-podjetnika Györgyja Vertána, čeprav je prej delala za podjetje, ki se ukvarja z gradnjo stanovanj. Družinsko podjetje Cosy Living Ltd. je bilo ustanovljeno aprila 2023, približno v času, ko je njena zveza z Magyarjem postala javna.