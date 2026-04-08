PRI NAS DRAŽJI

»Kdo nas ima za norca?!« Priljubljeni keksi Domaćica pri nas dosegajo rekordne cene (VIDEO)

Videoposnetek iz Danske je razkril, da so piškoti Domaćica v danskem Lidlu cenejši kot v državah jugovzhodne Evrope. Medtem ko na severu Evrope stanejo okoli 2,60 evra, se pri nas redne cene gibljejo nad 3 evri.
Trenutni menjalni tečaj navaja, da keksi stanejo natanko 2,68 evra po redni ceni. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Youtube
G. P.
 8. 4. 2026 | 10:16
 8. 4. 2026 | 11:07
3:11
A+A-

V zadnjih dneh se po družbenih omrežjih hitro širi video ustvarjalca Stevana Kovačevića, na internetu znanega pod imenom Balkanski Viking. V njem se posveča priljubljenim piškotom Domaćica hrvaškega proizvajalca Kraš, ki jih dobro poznamo skoraj vsi potrošniki na Balkanu. Med nakupovanjem jih je odkril v trgovini Lidl na Danskem. Nad najdbo je bil očitno presenečen. Najprej zaradi presenečenja, da zagrebška sladica doseže tudi Dansko, drugi šok pa je bil cena. Dvajset danskih kron, kar znaša približno 2,60 evra. Podatek je takoj vzdignil prah, saj je marsikoga presenetilo, da so isti piškoti na severu Evrope konkretno cenejši kot v državah, kjer so doma.

Višji standard, daljša pot, a občutno nižja cena

Domaćica je v državah jugovzhodne Evrope, kot so Slovenija, BiH ali celo domača Hrvaška, precej dražja. Redna cena 300-gramskega pakiranja se običajno giblje okoli 3,20 evra, medtem ko jih je pod mejo treh evrov mogoče dobiti le v času akcij. V posameznih trgovinah lahko cena doseže skoraj 3,60 evra. V primerjavi z dansko ceno 2,60 evra se zdi drago, sploh glede na to, da je treba kekse do Danske pripeljati od daleč.

Razlogov za razlike v ceni istega izdelka v različnih državah je sicer formalno več. Najprej so tu davčne stopnje, DDV na živila se med državami razlikuje. Nato logistika in distribucijski stroški, ki v tem primeru očitno niso glavni vzrok. Razlog za višjo ceno doma je očitno cenovna strategija proizvajalca. Na trgih, kjer je izdelek uveljavljen in priljubljen, je cena višja kot nekje, kjer ni.

Koliko časa zdržijo kuhana jajca? Večina dela to napako

Pri nas na Merkatorjevih policah trenutno stane 3,49 evra, zaradi priljubljene pika akcije 2,39 evra. Takšna je tudi v trgovinah Jager in Spar. V trgovinah Lidl bo od jutri v akciji za 2,29 evra.

Hrvati ogorčeni

Piškoti Domaćica nastajajo pod okriljem hrvaškega podjetja Kraš, enega največjih proizvajalcev sladkih izdelkov v regiji. Njihova proizvodnja ni omejena le na eno lokacijo. Glavni del proizvodnje poteka v Zagrebu, kjer ima Kraš svojo osrednjo tovarno, hkrati pa piškote izdelujejo tudi v drugih obratih skupine, predvsem v Osijeku ter v Prijedoru v Bosni in Hercegovini. 

Ravno zato so komentatorji, ki so se oglasili pod objave videa, ogorčeni. Izdelek, ki je proizveden lokalno in se na njegovi distribuciji ustvari najmanj stroška, hkrati pa ga na Balkanu dojemamo kot del domače kulture, bi moral biti kvečjemu spoštljivo cenejši kot na drugi strani Evrope, menijo.

