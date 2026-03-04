Ker pri napadih na Iran noče sodelovati, Trump grozi tej evropski državi (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države prekinile trgovino s Španijo, saj ta Ameriki noče odstopiti v uporabo letalskih oporišč, ki jih Španija sicer uporablja skupaj z ZDA, a so pod špansko suverenostjo, da bi z njih proti Iranu pošiljali rakete. Natančneje, Španija je zavrnila Ameriki dostop do svojih oporišč za »vse, kar ni zajeto v sporazumu ali v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov«, poroča španska državna radiotelevizija RTVE.

»Prekinili bomo vso trgovino s Španijo. S Španijo nočemo imeti več ničesar,« je Trump dejal novinarjem v ovalni pisarni Bele hiše med srečanjem z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom. Z Nemčijo in njenim sodelovanjem je ameriški predsednik sicer zadovoljen. »Španija je grozna. Pravzaprav sem Scottu (Bessentu, finančnemu ministru, op. p.) naročil, naj z njo prekine vse posle. In mimogrede, tudi z Veliko Britanijo nisem ravno zadovoljen,« je še dejal Trump in nadaljeval: »Španija je v bistvu rekla, da ne moremo uporabljati njihovih oporišč. Bila je sovražna. Španija nima absolutno ničesar, kar bi potrebovali, razen odličnih ljudi. Imajo odlične ljudi, a nimajo odličnega vodstva.« Trump je sicer že dalj časa kritičen do španskega zunanjega ministra Joséja Manuela Albares, ki je enako kot španski premier Pedro Sánchez član skrajno leve Socialdemokratske delavske stranke.