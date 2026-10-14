Kibernetski napad na stotine francoskih supermarketov. Hladilnike so segreli na 50 stopinj Celzija

Stotine francoskih supermarketov so morale po obsežnem kibernetskem napadu zavreči sveža in zamrznjena živila. Hekerji so prevzeli nadzor nad hladilnimi sistemi v trgovinah večjih trgovskih verig in povzročili, da so se hladilniki ter zamrzovalniki začeli odtajati. V nekaterih primerih so se polni hladilniki za več kot šest ur segreli na 50 stopinj Celzija.

Napad je prizadel trgovine verig Cooperative U, E.Leclerc, Les Mousquetaires in Intermarché. Po navedbah trgovcev je bilo prizadetih več kot 400 poslovalnic. Pariško tožilstvo je napade potrdilo, na nekaterih lokacijah pa naj bi izbruhnili tudi požari.

Hekerji prevzeli nadzor nad hladilniki in zamrzovalniki

Napadalci so posegli v delovanje sistemov za upravljanje hlajenja, zaradi česar so se številne hladilne in zamrzovalne naprave začele segrevati. Posledice so bile posebej resne za živila, ki morajo biti ves čas shranjena pri ustrezno nizkih temperaturah.Trgovska veriga Intermarché je sporočila, da prizadete trgovine niso imele druge možnosti, kot da zavržejo vse sveže in zamrznjene izdelke.

Tudi E.Leclerc je francoski tiskovni agenciji AFP potrdil, da je kibernetski napad prizadel enega od njegovih dobaviteljev hladilne opreme. Posledice so se pokazale pri delovanju hladilnih sistemov v več trgovinah. Napad je tako povzročil neposredno škodo trgovcem, obenem pa opozoril na ranljivost tehnične infrastrukture, od katere je odvisna varnost hrane.

V središču preiskave danski proizvajalec Danfoss

Po poročanju francoskih medijev naj bi bili tarča napada sistemi za upravljanje hlajenja danskega dobavitelja Danfoss. Pisarna francoskega premierja Sébastiena Lecornuja je opozorila na ranljivost programske opreme danskega podjetja in sporočila, da je bil dobavitelj o težavi obveščen. V podjetju Danfoss so potrdili, da so seznanjeni z incidenti v Franciji, ki so prizadeli omejeno število sistemov za upravljanje hlajenja. Po njihovih navedbah so uporabljene naprave delovale z zastarelo vdelano programsko opremo.

Danfoss je poudaril, da strankam že dlje časa priporoča redno posodabljanje podprtih sistemov in prehod s starejših rešitev na novejše generacije opreme. Zastarela programska oprema lahko poveča tveganje za zlorabe, vendar samo dejstvo, da sistem ni bil posodobljen, še ne pojasni vseh okoliščin napada. Preiskovalci morajo ugotoviti, kako so napadalci pridobili dostop, katere ranljivosti so izkoristili in ali so bili prizadeti tudi drugi sistemi.

Preiskavo vodi francoska agencija za kibernetsko varnost

Urad francoskega premierja Sébastiena Lecornuja je preiskavo zaupal francoski agenciji za kibernetsko varnost ANSSI. Ta sodeluje tudi z evropskimi partnerji, saj obstaja možnost, da bi podobne težave lahko prizadele še druge države. Varnostne težave so poročali tudi iz Belgije, Luksemburga in Nizozemske. Nizozemska trgovska skupina Ahold Delhaize je sporočila, da je nekatere hladilne sisteme preventivno izključila, da bi jih zaščitila. Ob tem je poudarila, da ni zaznala povezave med svojimi ukrepi in napadi v Franciji.

Za zdaj ni znano, kdo stoji za napadom. Odgovornosti ni prevzela nobena skupina ali posameznik, zato morebitnih storilcev ni mogoče zanesljivo povezati z določeno državo ali organizacijo.

Kibernetski napadi na prehransko oskrbo postajajo resno tveganje

Napad se je zgodil v času vse večje zaskrbljenosti zaradi ranljivosti industrijskih sistemov, izsiljevalskih programov in drugih oblik kibernetskega kriminala. Posebno pozornost vzbujajo napadi na infrastrukturo, katere motnje lahko neposredno vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki odločno podpira Ukrajino pri obrambi pred rusko agresijo, je že prejšnji mesec odredil ukrepe za zaščito ključne francoske infrastrukture pred tako imenovanimi hibridnimi napadi Kremlja. Vendar za napad na hladilne sisteme supermarketov za zdaj ni dokazov, ki bi potrjevali rusko odgovornost.

Predsednik uprave Cooperative U Dominique Schelcher je na družbenem omrežju X zapisal, da je napad na opremo, ključno za ohranjanje svežine izdelkov in prehransko oskrbo prebivalstva, izjemno resen in brez primere. Takšno ravnanje je označil za nesprejemljivo.

Na napad se je odzval tudi evropski komisar za kmetijstvo in prehrano Christophe Hansen. Opozoril je, da je treba prehranski varnosti nameniti več pozornosti na vseh ravneh, ter poudaril, da zloraba sistemov, povezanih s prehransko oskrbo, ni več zgolj hipotetična nevarnost.

Francoski incident je pokazal, da lahko kibernetski napad povzroči tudi fizično škodo, velike količine zavržene hrane in motnje v delovanju trgovin. Za učinkovito zaščito zato niso pomembni le varnost računalnikov in omrežij, temveč tudi redno posodabljanje industrijske opreme, nadzor dostopa ter načrti za ukrepanje ob izrednih dogodkih.