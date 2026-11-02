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VELIKE TEŽAVE TRGOVIN

Kibernetski napadi pretresli evropske trgovine: hladilnike nastavili na 50 stopinj, hrana končala v smeteh

Kdo stoji za najnovejšimi napadi in ali so povezani s tistimi v Franciji, za zdaj ni znano.
Napadalci so spravili nad hladilnike in zamrzovalnike, v katerih so temperature ponekod poskočile celo na 50 stopinj Celzija. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
Napadalci so spravili nad hladilnike in zamrzovalnike, v katerih so temperature ponekod poskočile celo na 50 stopinj Celzija. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
M. U.
 2. 11. 2026 | 16:24
 2. 11. 2026 | 16:28
3:22
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Več evropskih držav se sooča z novim valom domnevnih kibernetskih napadov na trgovine. Tokrat so se napadalci spravili nad hladilnike in zamrzovalnike, v katerih so temperature ponekod poskočile celo na 50 stopinj Celzija. Posledice so občutili tudi trgovci, ki so morali zavreči velike količine pokvarjene hrane.

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Trgovine na Švedskem, v Belgiji, Luksemburgu in Estoniji so v noči na ponedeljek prizadele nenavadne težave s hladilnimi sistemi. Temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih so nenadoma močno narasle, zaradi česar so se številni živilski izdelki pokvarili. Po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi šlo za kibernetske napade na računalniško vodene hladilne sisteme, čeprav vzrokov vseh incidentov še niso dokončno potrdili.

Na Švedskem so težave zaznali v trgovinah verig ICA in Coop. V eni od trgovin ICA v kraju Sjöbo so sporočili, da so napadalci vdrli v sistem in temperaturo hladilnikov ter zamrzovalnikov nastavili na kar 50 stopinj Celzija.

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Zaposleni so morali odstraniti prizadete izdelke, trgovina pa je bila začasno zaprta. Pri verigi Coop so podobne težave potrdili v šestih trgovinah.

Težave tudi v Belgiji in Luksemburgu

Podobno se je dogajalo v Belgiji in Luksemburgu, kjer je trgovska veriga Delhaize poročala o računalniškem incidentu, ki je prizadel hladilne naprave v več deset trgovinah. Zaradi nenadnega zvišanja temperatur je bila ponudba svežih in zamrznjenih živil v nekaterih poslovalnicah začasno omejena. Iz podjetja so sicer sporočili, da distribucijski centri delujejo normalno in da dobava blaga v trgovine ni motena. V Belgiji so težave zaznali tudi v 15 trgovinah verige Carrefour, medtem ko je skupina Colruyt poročala o napadih na hladilne sisteme petih trgovin Spar. Direktor belgijskega podjetja Sabcobel, ki se ukvarja s hladilnimi sistemi, Stephan Moelans je pojasnil, da so napadalci hladilne naprave preklopili v način odmrzovanja. Težave so zabeležili tudi v Estoniji. Tam je napadalcem uspelo dostopati do računalnika, ki upravlja hladilni sistem ene od trgovin, in temperaturo zvišati na 50 stopinj. Po navedbah podjetja Kitman Coldtech so incident odpravili v nekaj minutah, zato večje škode ni bilo.

V Franciji prizadetih že na stotine trgovin

Dogajanje močno spominja na kibernetske napade, ki so oktobra prizadeli francoske trgovine. Takrat so napadalci prevzeli nadzor nad hladilnimi napravami v približno 700 supermarketih in povzročili ogromno škodo.

Temperature so se ponekod povzpele na več kot 50 stopinj Celzija, zaradi česar so trgovci morali zavreči velike količine mesa, mlečnih izdelkov in zamrznjene hrane. V nekaterih trgovinah je škoda presegla 100.000 evrov, skupne izgube pa so dosegle več milijonov evrov. Napadalci so izkoristili ranljivosti računalniško vodenih hladilnih sistemov, ki so povezani z internetom in omogočajo daljinsko upravljanje ter vzdrževanje.

Kdo stoji za najnovejšimi napadi in ali so povezani s tistimi v Franciji, za zdaj ni znano. 

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