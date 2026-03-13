Kim Jong Un preizkusil novo pištolo, streljala tudi njegova naslednica (13)

Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je obiskal tovarno strelnega orožja na tajni lokaciji, kjer je preizkusil novo pištolo, ki so jo nedavno začeli proizvajati.

FOTO: Str Afp

Njegova hči Kim Chu-ae (13) se je prav tako udeležila predstavitve novega orožja. Severnokorejski voditelj je orožje opisal kot »odlično« in poudaril pomen tovarn za oskrbo vojske in varnostnih sil.

FOTO: Str Afp

Ob tem je pozval k širitvi proizvodnih zmogljivosti in nadaljnji modernizaciji proizvodnih linij.

FOTO: Str Afp

Prisotnost njegove hčerke je pritegnila posebno pozornost medijev, saj analitiki ugibajo, da jo režim pripravlja na vidnejšo vlogo v prihodnjem vodstvu države. Na eni od fotografij je videti tudi, kako je novo orožje preizkusila sama.