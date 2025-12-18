Kitajcem uspela tajna operacija, zaradi katere se trese Zahod

Kitajski znanstveniki so v visoko varovanem laboratoriju v Shenzhenu ustvarili tisto, kar je Washington leta poskušal preprečiti: prototip naprave, ki je sposobna proizvodnje najsodobnejših polprevodniških čipov, ki poganjajo umetno inteligenco, pametne telefone in orožje, ki je ključnega pomena za zahodno vojaško prevlado, poroča Reuters. Prototip, ki je bil dokončan v začetku letošnjega, in je zdaj v fazi testiranja, je tako velik, da zavzema skoraj celotno tovarniško halo. Izdelala ga je ekipa nekdanjih inženirjev nizozemskega polprevodniškega velikana ASML, ki so po besedah ​​dveh oseb, ki projekt dobro poznajo, izvedli t. i. obratni inženiring litografskih strojev, ki uporabljajo tehnologijo »ekstremne ultravijolične svetlobe« ali EUV.

V Washingtonu so se trudili, da se to ne bi nikoli zgodilo. FOTO: Pla2na/getty Images

Gre za najnaprednejše stroje na svetu, ki omogočajo sodobno informacijsko tehnologijo, naprave EUV pa so tako pristale v središču tehnološke hladne vojne. Uporabljajo žarke ekstremne ultravijolične svetlobe za jedkanje vezij, tisočkrat tanjših od človeškega lasu, na silicijeve rezine, kar je trenutno zmogljivost, ki jo monopolizira Zahod. Manjša, kot so vezja, močnejši so čipi. Kitajski stroj deluje in uspešno ustvarja ekstremno ultravijolično svetlobo, vendar še ni proizvedel delujočih čipov, navedbe virov povzema Reuters. Aprila je izvršni direktor ASML Csicer dejal, da bi Kitajska za razvoj takšne tehnologije potrebovala »veliko, veliko let«, a je Kitajska tokrat presenetila vse, od strokovnjakov do analitikov ter voditeljev zahodnih držav.