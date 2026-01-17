Kitajci povsem navdušeni nad to balkansko državo

V Bosni in Hercegovini so od januarja do konca novembra zabeležili 1,85 milijona prihodov turistov in 3,85 milijona nočitev, kar je za 0,1 oz. 0,9 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2024, so pokazali ta teden objavljeni statistični podatki. Med najštevilnejšimi tujimi gosti so bili tudi Slovenci, močno pa se je povečal obisk gostov iz Kitajske. BiH je od začetka januarja do konca novembra obiskalo 1,33 milijona tujih turistov ali za 0,3 odstotka več kot leto prej. Skupno so ustvarili 2,72 milijona nočitev, kar je 0,7 odstotka več kot v enakem obdobju leto prej in skoraj 71 odstotkov vseh turističnih nočitev, kažejo podatki, ki jih je objavila agencija za statistiko v BiH. Domači gosti so ustvarili 1,12 milijona turističnih nočitev, kar je za 1,2 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2024.

Največ turističnih nočitev je sicer odpadlo na državljane Hrvaške (13,5 odstotka), Srbije (10,8 odstotka) in Turčije (9,9 odstotka). Sledijo državljani Savdske Arabije in Slovenije s po 5,8 odstotka nočitev, Nemčije (4,4 odstotka), Kitajske (3,8 odstotka), ZDA (3,5 odstotka) ter Italije in Poljske s po 3,1 odstotka. Navedene države predstavljajo blizu 64 odstotkov skupnega števila prenočitev. V BiH je bilo lani v primerjavi z letom prej za 1,2 odstotka manj slovenskih gostov. Do konca novembra so jih zabeležili 71.966. So pa ti ustvarili 157.459 nočitev, kar je za odstotek več kot leto prej. Zmanjšalo se je tudi število gostov iz Srbije, in sicer za skoraj šest odstotkov na 139.139, število turistov iz Savdske Arabije pa za četrtino na 67.901.