Kitajska je poklicala Naso zaradi nevarnosti trkov v orbiti

Kitajska je ameriško vesoljsko agencijo Nasa nedavno obvestila o manevru umikanja, da bi preprečila morebitno trčenje satelitov. Kitajska nacionalna vesoljska uprava (CNSA) se je odločila za to potezo, saj se gneča v orbitah veča.

»Dolgo smo kitajske vesoljske oblasti obveščali o nevarnostih trkov, pred kratkim pa so nas oni poklicali in sporočili, naj ne ukrepamo, saj bodo opravili vse, kar je treba, da trka ne bo,« je o redkem sodelovanju med agencijama po poročanju portala space.com povedal Alvin Drew, direktor za vesoljsko trajnost pri Nasi.

V vesolju so hitrosti zelo velike in trčenje že manjšega koščka lahko povzroči eksplozijo moči ročne granate. FOTO: Maximusnd/Getty Images

Od začetka vesoljske dobe leta 1957 je v orbite odromalo približno 23.770 satelitov.

V orbitah je vse več objektov, po podatkih Evropske vesoljske agencije, ki močno spodbuja akterje, da pospravljajo za sabo tudi v vesolju, je od začetka vesoljske dobe leta 1957 tja odromalo približno 23.770 satelitov, od tega jih je še danes v vesolju 15.860 (sateliti v nizkozemeljskih orbitah sčasoma padejo v atmosfero in zgorijo). Delujočih je 12.900.

Kitajska bo verjetno zdaj še bolj pozorna

Poleg tega so v orbitah manjši kosi, mreže za spremljanje vesoljskih smeti redno nadzira 43.510 objektov, ki so dovolj veliki, da jih vidijo. Po ocenah je 54.000 objektov, večjih od deset centimetrov, med enim in desetimi centimetri je 1,2 milijona objektov, kar 140 milijonov vesoljskih smeti je velikih od milimetra do centimetra.

Kitajska bo verjetno zdaj še bolj pozorna na vesoljske smeti, saj je trojica njihovih astronavtov ostala na vesoljski postaji Tiangong, ker so ugotovili poškodbo vesoljske kapsule. Pred dnevi bi se morala posadka Shenzhou 20 vrniti iz vesolja, tja je odpotovala aprila, a so vrnitev preklicali. »Vesoljsko plovilo posadke Shenzhou 20 so, kot domnevamo, zadeli majhni vesoljski odpadki. Analiza udarca in ocena tveganja potekata. Da bi zagotovili varnost in zdravje astronavtov ter popoln uspeh misije, je bilo odločeno, da bo povratna misija Shenzhou 20, prvotno načrtovana za 5. november, preložena,« je na kratko sporočila CNSA.