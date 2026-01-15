Kitajske ne ustavi nič, niti Trumpove carine! To so slabe novice tudi za EU

Naj se Donald Trump in Združene države Amerike še tako trudijo, da bi s carinami zadali udarec različnim državam po svetu, Kitajski očitno nihče in nič ne more do živega. Zabeležila je namreč rekordno gospodarsko rast in največji trgovinski presežek v zgodovini – 1,2 bilijona dolarjev, kar je natanko bilijon evrov. Kljub sankcijam, s katerimi poskuša Bela hiša ovirati kitajsko gospodarstvo, se je izvoz te azijske države v lanskem decembru poveča za kar 6,6 odstotka v primerjavi z decembrom 2024, uvoz pa za 5,7 odstotka. Kako je to mogoče, se sprašujejo mnogi, ki so sprva zaskrbljeno pogledovali proti Kitajski, po kateri tako ZDA kot Evropa vedno znova udrihata z novimi carinami ali uvoznimi dajatvami. Niso pa bili zaskrbljeni kitajski gospodarstveniki. »Njihova sposobnost obvladovanja tveganj se je močno izboljšala, tudi zaradi tega kitajsko gospodarstvo ostaja izjemno konkurenčno. Prilagodili so se trenutni situaciji doma in po svetu in hitro reagirajo na spremembe, še posebej tiste, ki so zanje slabe. Namesto da bi se s Trumpom prerekali okrog carin, so raje poiskali rešitev. In iz vsega skupaj izšli kot zmagovalci,« pravi ekonomist Fred Neumann.

V letu 2025 je kitajski izvoz v ZDA upadel za 20 odstotkov, a so obenem za kar 26 odstotkov več dobrin izvozili v Afriko, za 13 odstotkov se je v lanskem letu povečal izvoz v države jugozahodne Azije, za osem v Evropsko unijo in za sedem odstotkov v Južno Ameriko. Največji delež izvoza predstavljajo računalniški čipi, povpraševanje je vedno večje na vseh koncih sveta, vedno bolj pa tudi avtomobili, predvsem električni in hibridni. Samo v lanskem letu je Kitajska denimo izvozila za 21 odstotkov več avtomobilov kot leto prej. Čeprav so to dobre novice za Kitajsko, pa enako ne velja za druge države po svetu, vključno v Evropsko unijo, ki se ne znajo tako hitro in tako dobro prilagoditi, predvsem pa že nekaj časa niso več konkurenčne, opozarjajo ekonomisti.

Kljub temu da so dokazali, da se lahko hitro in učinkovito prilagodijo na spremembe, pa letošnje leto za kitajsko gospodarstvo ne bo enostavno, opozarjajo poznavalci razmer. Kitajska se bo namreč morala soočiti z obilico izzivov, morala bo prepričati potrošnike v EU, da njihove trgovske prakse dosegajo kriterije Evropske unije, enako velja za kakovost izdelkov in etičnost njihove proizvodnje. Prav tako se Kitajska spopada z vedno nižjo kupno močjo znotraj svojih meja, domače povpraševanje je šibko na vseh področjih, najslabše pa je pri nepremičninah, opozarjajo poznavalci. »Pri premičninah lahko šibko kupno moč doma popravijo z izvozom, ne morejo pa tega storiti pri nepremičninah, zato bodo morali nekaj spremeniti tudi na tem področju,« meni glavni ekonomist pri Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang, ki dodaja: »V kombinaciji z razcvetom borznega trga in stabilnimi odnosi med ZDA in Kitajsko bo vlada verjetno ohranila nespremenjeno makroekonomsko politiko vsaj v prvem četrtletju.«