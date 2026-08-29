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Kitajske oblasti želijo skriti ta posnetek poplav: »Svet ga vidi, na Kitajskem pa ne«, pogrešajo skoraj 3000 ljudi (VIDEO in FOTO)

Posnetki katastrofalnih poplav na meji med Nepalom in Tibetom so v zadnjih dneh obkrožili svet, vendar jih kitajske oblasti po poročanju BBC-ja skušajo zadržati stran od kitajske javnosti.
FOTO: Zajem zaslona, omrežje X

FOTO: Zajem zaslona, omrežje X

FOTO: Manan Vatsyayana Afp

FOTO: Manan Vatsyayana Afp

FOTO: Arun Sankar Afp

FOTO: Arun Sankar Afp

FOTO: Arun Sankar Afp

FOTO: Arun Sankar Afp

FOTO: Francis Mascarenhas Reuters

FOTO: Francis Mascarenhas Reuters

FOTO: Navesh Chitrakar Reuters

FOTO: Navesh Chitrakar Reuters

FOTO: Athit Perawongmetha Reuters

FOTO: Athit Perawongmetha Reuters

FOTO: Adnan Abidi Reuters

FOTO: Adnan Abidi Reuters

FOTO: Zajem zaslona, omrežje X
FOTO: Manan Vatsyayana Afp
FOTO: Arun Sankar Afp
FOTO: Arun Sankar Afp
FOTO: Francis Mascarenhas Reuters
FOTO: Navesh Chitrakar Reuters
FOTO: Athit Perawongmetha Reuters
FOTO: Adnan Abidi Reuters
STA, G. P.
 29. 8. 2026 | 10:45
 29. 8. 2026 | 10:50
3:51
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Posnetki nadzornih kamer prikazujejo silovit vodni tok, ki je zajel pristanišče Gyirong, enega pomembnejših mejnih prehodov med Nepalom in Tibetom, pri čemer je voda odnašala vse pred seboj, ljudje pa so v paniki bežali na varno.

Prizori so se hitro razširili po družbenih omrežjih in televizijskih postajah zunaj Kitajske, medtem ko naj bi bila njihova objava oziroma širjenje na Kitajskem blokirana. Index ob sklicevanju na BBC piše, da gre za del širšega sistema strogega nadzora nad informacijami, ki ga kitajske oblasti izvajajo na spletu.

FOTO: Manan Vatsyayana Afp
FOTO: Manan Vatsyayana Afp
FOTO: Arun Sankar Afp
FOTO: Arun Sankar Afp

Poplave so območje prizadele z izjemno močjo, posnetki pa še posebej nazorno kažejo, kako hitro se lahko razmere spremenijo. Voda je v nekaj trenutkih preplavila območje mejnega prehoda in s seboj odnesla predmete, medtem ko so se ljudje skušali umakniti pred nevarnim tokom. Prav zaradi dramatičnosti posnetkov so ti hitro postali viralni zunaj Kitajske.

Kitajska je znana po cenzuri

Kitajska ima enega najstrožjih sistemov nadzora nad internetom na svetu, pri čemer oblasti omejujejo dostop do številnih tujih spletnih strani in družbenih omrežij ter nadzorujejo vsebine, ki se lahko objavijo na domačih platformah. Posebej občutljive so objave, ki bi lahko povzročile širšo zaskrbljenost javnosti ali prikazale razmere v državi v neugodni luči.

FOTO: Arun Sankar Afp
FOTO: Arun Sankar Afp
FOTO: Francis Mascarenhas Reuters
FOTO: Francis Mascarenhas Reuters

Še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi

Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi, doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Iskanje pogrešanih ovira slabo vreme. Nepalske oblasti so danes sporočile, da na nepalski strani meje pogrešajo 2426 ljudi, doslej pa so potrdili 626 smrtnih žrtev. Medtem je v Tibetu po navedbah kitajskih medijev pogrešanih 554 ljudi, sedem jih je umrlo.

FOTO: Navesh Chitrakar Reuters
FOTO: Navesh Chitrakar Reuters

V Nepalu je med pogrešanimi 517 tujcev, medtem ko kitajske oblasti navajajo, da v Tibetu pogrešajo 260 tujcev, poroča AFP. Med tujci, ki so pogrešani, je 98 Indijcev, 90 Američanov, 61 Ukrajincev, 51 Malezijcev, 41 Avstralcev, 33 Britancev ter 29 Latvijcev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Na kitajski strani meje je na delu več kot 2000 reševalcev, pa tudi 86 geologov, ki nadzorujejo razmere na terenu, saj se bojijo novih podorov in poplav. Reševanje še otežuje deževje, številne ceste so neprevozne.

FOTO: Athit Perawongmetha Reuters
FOTO: Athit Perawongmetha Reuters

Tudi iz Nepala poročajo o deževju, ki ovira reševanje, obenem se bojijo novih poplav. Nepalski reševalci si prizadevajo rešiti tudi okoli sto delavcev, ki so zasuti v predoru na gradbišču jezu za hidroelektrarno. Iz urada nepalskega premierja so sporočili, da so davi okrepili prizadevanja za rešitev ujetih delavcev. Vhod v predor skuša odkopati več kot 80 reševalcev, med njimi so policisti in vojaki. Na pomoč so prišle tudi ekipe iz Indije. Na delovišču hidroelektrarne je bilo v času nesreče več kot 900 delavcev. Katastrofalne poplave so v Nepalu in Tibetu izbrisale celotna naselja, ko je val vode in blata, podoben cunamiju, v sredo prizadel območje na poti rek Bhote Koshi in Trishuli. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplave in plaz povezani s podorom ledenika.

FOTO: Adnan Abidi Reuters
FOTO: Adnan Abidi Reuters

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