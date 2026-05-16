  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEVERJETEN VZPON

Kitajski Elon Musk prodira v Evropo: »V petih letih bom najbogatejši na svetu«

Tehnološko podjetje, ki je zraslo iz akademskega okolja, danes s svojimi izdelki vstopa v neposreden boj z vodilnimi svetovnimi proizvajalci.
Yu Hao. FOTO: Dreame

Yu Hao. FOTO: Dreame

Dreame. FOTO: Facebook

Dreame. FOTO: Facebook

Yu Hao. FOTO: Omrežje X

Yu Hao. FOTO: Omrežje X

Yu Hao. FOTO: Omrežje X

Yu Hao. FOTO: Omrežje X

Yu Hao. FOTO: Dreame
Dreame. FOTO: Facebook
Yu Hao. FOTO: Omrežje X
Yu Hao. FOTO: Omrežje X
Kaja Grozina
 16. 5. 2026 | 11:52
 16. 5. 2026 | 11:52
2:57
A+A-

Kitajski podjetnik Yu Hao, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Dreame Technology, pospešeno širi poslovanje na evropske trge, med drugim tudi na Hrvaško in širšo regijo. Podjetje, ki razvija predvsem napredne gospodinjske naprave, je v manj kot desetletju zraslo v enega vidnejših igralcev v segmentu pametnih čistilnih rešitev.

Yu Hao, ki še ni dopolnil 40 let, je podjetniško pot začel v raziskovalnem okolju ene najuglednejših kitajskih univerz, Tsinghua University, kjer se je ukvarjal z razvojem visoko zmogljivih motorjev. Prav ta tehnologija danes predstavlja jedro izdelkov podjetja Dreame, ki je sprva delovalo tudi v širšem ekosistemu kitajskega tehnološkega velikana Xiaomi, preden se je postopno uveljavilo kot samostojna globalna blagovna znamka.

Dreame. FOTO: Facebook
Dreame. FOTO: Facebook

Podjetje je danes najbolj prepoznavno po robotskih in brezžičnih sesalnikih, ki temeljijo na lastnih tehnoloških rešitvah, vključno z naprednimi digitalnimi motorji in sistemi za pametno navigacijo. Po industrijskih ocenah naj bi Dreame v razmeroma kratkem času dosegel vrednost okoli 20 milijard evrov, kar ga uvršča med hitreje rastoča podjetja na področju pametnih gospodinjskih naprav. Yu Hao se pogosto pojavlja z oznako »kitajski Elon Musk«, kar odraža predvsem njegovo ambicioznost in hitro širitev podjetja. Sam teh primerjav sicer ne poudarja, je pa glede svojih ciljev precej neposreden: »V petih letih bom najbogatejši na svetu.«

Širitev v Evropo in boj za tržni delež

Yu Hao. FOTO: Omrežje X
Yu Hao. FOTO: Omrežje X
Dreame je v zadnjih letih izrazito okrepil prisotnost na evropskem trgu, kjer se umešča predvsem v višji cenovni razred gospodinjskih naprav. Vstop na Hrvaško in v regijo je del širše strategije, ki vključuje partnerstva z lokalnimi distributerji ter širitev v fizično maloprodajo in spletne prodajne kanale. Podjetje cilja na kupce, ki iščejo tehnološko napredne izdelke, primerljive z vodilnimi blagovnimi znamkami. Med ključnimi konkurenti se pogosto omenja britansko podjetje Dyson, ki že vrsto let postavlja standarde v segmentu premium sesalnikov. Dreame skuša konkurirati predvsem s kombinacijo lastnega razvoja, zmogljivosti naprav in nekoliko agresivnejše cenovne politike.

Ob tem podjetje postopoma širi tudi svoj portfelj izdelkov in nakazuje vstop v nove kategorije, kar kaže na širšo strategijo rasti zunaj osnovnega segmenta čiščenja. V zadnjem obdobju so iz podjetja pritegnili pozornost tudi z napovedmi razvoja novih tehnoloških izdelkov, kar dodatno krepi zanimanje za blagovno znamko. Širitev na evropski trg, vključno z državami jugovzhodne Evrope, tako predstavlja pomemben korak v globalni strategiji podjetja, ki želi v prihodnjih letih še okrepiti svojo prisotnost zunaj Azije.

Yu Hao. FOTO: Omrežje X
Yu Hao. FOTO: Omrežje X

Več iz teme

tehnologijainovacijepodjetjablagovne znamkeElon MuskYu Hao
ZADNJE NOVICE
12:36
Novice  |  Slovenija
NOVA VLADNA KOALICIJA

Zoran Stevanović: »Janšo bomo podprli za mandatarja«

Stranka Resni.ca napoveduje podporo kandidatu z največ možnostmi za 46 glasov.
16. 5. 2026 | 12:36
11:59
Novice  |  Svet
GEOPOLITIČNE NAPETOSTI

Tajvan odgovoril Trumpu: »Smo neodvisna demokratična država«

Po srečanju Trumpa in Xija Jinpinga se je Tajvansko zunanje ministrstvo odzvalo na opozorila glede neodvisnosti.
16. 5. 2026 | 11:59
11:55
Novice  |  Slovenija
BENCINSKE ČRPALKE

Nove cene goriv: bencin v torek po napovedih dražji, dizel cenejši

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ v torek gibale v različnih smereh.
16. 5. 2026 | 11:55
11:52
Novice  |  Svet
NEVERJETEN VZPON

Kitajski Elon Musk prodira v Evropo: »V petih letih bom najbogatejši na svetu«

Tehnološko podjetje, ki je zraslo iz akademskega okolja, danes s svojimi izdelki vstopa v neposreden boj z vodilnimi svetovnimi proizvajalci.
Kaja Grozina16. 5. 2026 | 11:52
11:30
Novice  |  Svet
PEDOFILIJA

Upokojeni 66-letni profesor športne vzgoje 14-letnici pošiljal spolne ponudbe (VIDEO)

Francoz se je pogovarjal z AI »deklico« pred tisoči ljudi in nato sam odšel na policijo.
16. 5. 2026 | 11:30
11:08
Šport  |  Tekme
NOGOMET

V 35. krogu 1. SNL v Celju podelitev pokala za prvaka: kdo bo najslabši najboljši strelec?

Zlati čevelj je še vedno v rokah Franka Kovačevića
Gorazd Nejedly16. 5. 2026 | 11:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki