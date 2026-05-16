Kitajski Elon Musk prodira v Evropo: »V petih letih bom najbogatejši na svetu«

Kitajski podjetnik Yu Hao, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Dreame Technology, pospešeno širi poslovanje na evropske trge, med drugim tudi na Hrvaško in širšo regijo. Podjetje, ki razvija predvsem napredne gospodinjske naprave, je v manj kot desetletju zraslo v enega vidnejših igralcev v segmentu pametnih čistilnih rešitev.

Yu Hao, ki še ni dopolnil 40 let, je podjetniško pot začel v raziskovalnem okolju ene najuglednejših kitajskih univerz, Tsinghua University, kjer se je ukvarjal z razvojem visoko zmogljivih motorjev. Prav ta tehnologija danes predstavlja jedro izdelkov podjetja Dreame, ki je sprva delovalo tudi v širšem ekosistemu kitajskega tehnološkega velikana Xiaomi, preden se je postopno uveljavilo kot samostojna globalna blagovna znamka.

Podjetje je danes najbolj prepoznavno po robotskih in brezžičnih sesalnikih, ki temeljijo na lastnih tehnoloških rešitvah, vključno z naprednimi digitalnimi motorji in sistemi za pametno navigacijo. Po industrijskih ocenah naj bi Dreame v razmeroma kratkem času dosegel vrednost okoli 20 milijard evrov, kar ga uvršča med hitreje rastoča podjetja na področju pametnih gospodinjskih naprav. Yu Hao se pogosto pojavlja z oznako »kitajski Elon Musk«, kar odraža predvsem njegovo ambicioznost in hitro širitev podjetja. Sam teh primerjav sicer ne poudarja, je pa glede svojih ciljev precej neposreden: »V petih letih bom najbogatejši na svetu.«

Širitev v Evropo in boj za tržni delež

Dreame je v zadnjih letih izrazito okrepil prisotnost na evropskem trgu, kjer se umešča predvsem v višji cenovni razred gospodinjskih naprav. Vstop na Hrvaško in v regijo je del širše strategije, ki vključuje partnerstva z lokalnimi distributerji ter širitev v fizično maloprodajo in spletne prodajne kanale. Podjetje cilja na kupce, ki iščejo tehnološko napredne izdelke, primerljive z vodilnimi blagovnimi znamkami. Med ključnimi konkurenti se pogosto omenja britansko podjetje Dyson, ki že vrsto let postavlja standarde v segmentu premium sesalnikov. Dreame skuša konkurirati predvsem s kombinacijo lastnega razvoja, zmogljivosti naprav in nekoliko agresivnejše cenovne politike.

Ob tem podjetje postopoma širi tudi svoj portfelj izdelkov in nakazuje vstop v nove kategorije, kar kaže na širšo strategijo rasti zunaj osnovnega segmenta čiščenja. V zadnjem obdobju so iz podjetja pritegnili pozornost tudi z napovedmi razvoja novih tehnoloških izdelkov, kar dodatno krepi zanimanje za blagovno znamko. Širitev na evropski trg, vključno z državami jugovzhodne Evrope, tako predstavlja pomemben korak v globalni strategiji podjetja, ki želi v prihodnjih letih še okrepiti svojo prisotnost zunaj Azije.