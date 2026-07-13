Kitajski velikan se taktično razporeja na stari celini: BYD pred izborom druge evropske tovarne

Kot je znano, ima Evropska unija vedno večji trgovinski primanjkljaj s Kitajsko, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi avtomobili. V EU že dlje razmišljajo o ukrepih, po drugi strani pa se na to pripravljajo tudi kitajski avtomobilisti, in sicer z vzpostavljanjem tovarn v Evropi. Tudi velikan BYD, ki naj bi bil po tovarni na Madžarskem tik pred izborom naslednje lokacije na stari celini. »Smo blizu konca izbirnega postopka,« je na Reutersovi konferenci Automotive Europe dejal BYD-jev visoki svetovalec Alfredo Altavilla in še, da sta najverjetnejši kandidatki Španija in Francija. Uporabljajo angleški izraz »brownfield« naložba, kar pomeni, da drugače kot pri »greenfield« investiciji, ko se nekaj postavi povsem na novo, načrtujejo nakup že delujoče tovarne enega tradicionalnih proizvajalcev avtomobilov.

BYD že ima povsem novo tovarno na Madžarskem, ki jo zaganja počasi, zdaj je večkrat prestavljeni datum zadnje četrtletje leta. Podjetje je po prvih nerodnih korakih pri vstopanju na evropski trg zdaj pospešilo ritem prodaje. Še z nizke osnove so jo močno povečali že lani, samo letos pa v petih mesecih še podvojili na 100.000. »Boj proti temu prodoru je popolnoma brez smisla,« je dejal Altavilla in dodal, da so nedavno razkriti načrti Volkswagna za zniževanje stroškov (delovno silo naj bi zmanjšali za 100.000 ljudi) »prva prava budnica«. Dodal je, da se sprašuje o konkurenčnosti nemških proizvodnih lokacij, ki niso dovolj izkoriščene. Kot je znano, naj bi Volkswagen razmišljal o zaprtju kar štirih domačih tovarn.

Alfredo Altavilla, svetovalec pri BYD: »Boj proti kitajskemu prodoru je brez smisla. Načrti VW so prva prava budnica.« Foto: Christoph Steitz/Reuters

Altavilla, ki je bil nekoč desna roka nekdanjega šefa FiatChryslerja Sergia Marchionneja, se ne strinja, da bi kitajski proizvajalci, ki vstopajo na evropski trg, prevzeli manjšinske deleže v skupnih podjetjih in hkrati zagotovili svojo najnovejšo tehnologijo. »To ni sobivanje. To je surovo nasilje,« je dejal.

BYD-jeva proizvodna širitev v Evropi ni osamljen kitajski primer. Na različnih evropskih lokacijah proizvodnjo načrtujejo ali že vzpostavljajo Saic, Chery, Dongfeng, Leapmotor, tudi proizvajalec baterij Catl.

Cilj je izogniti se carinam, ki so že nekaj časa dodatno visoke za električne avtomobile, govori se tudi o možnosti, da bi jih dodali na priključne hibride. Po drugi strani bo tudi pri vzpostavljenih evropskih tovarnah EU pri prihodnjih ukrepih verjetno presojala, kakšna je v resnici ta proizvodnja oziroma koliko je na stari celini izdelanih zanjo potrebnih sestavnih delov.