Kje je Trumpov telefon? Trump Mobile je domoljubnim kupcem obljubljal »vseameriško zmogljivost«

Ste vedeli, da ameriški predsednik in milijarder Donald Trump oziroma njegova družina ponuja tudi svoje pametne telefone? Podjetje Trump Organization je letos poleti napovedalo lansiranje telefona blagovne znamke Trump, za katerega je trdilo, da bo šlo za napravo, »ki so jo izdelali Američani za Američane«. Takrat je Eric Trump dejal, da njegova družina upa, da bo »to naredila bolje kot vsi drugi«. Sredi junija ustanovljeni virtualni mobilni operater Trump Mobile, ki prodaja pametni telefon z imenom T1, je tedaj domoljubnim kupcem zveneče obljubljal »vseameriško zmogljivost« brez napihnjene cene, kar koli naj bi že to pomenilo.

Poleg »ameriškega« telefona T1 ponujajo prenovljene Samsungove in Applove telefone.

Trump Mobile tako ameriškim potrošnikom ponuja pametni telefon za 499 dolarjev (to je preračunano 424 evrov, pri naročilu je treba dati sto zelencev pologa), izdelan pa naj bi bil v ZDA. Tehnične podrobnosti so precej okvirne: telefon naj bi imel glavno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, 256 GB shrambe, 6,25-palčni amoled zaslon s 120-herčnim osveževanjem, baterijo s kapaciteto 5000 mAh, opremljen pa naj bi bil z Googlovim operacijskim sistemom android 15. Aja, pa zlate barve je.

Nadomestna ponudba To pa ni ustavilo podjetja, da ne bi prodajalo telefonov drugih proizvajalcev. Pri Trump Mobilu tako ponujajo prenovljene modele samsung galaxy S23 in S24 ter apple iphone 15 in 16, ki ne nosijo blagovne znamke Trump, njihova cena pa je višja kot pri drugih ponudnikih.

Telefonov še vedno ni

Tresla se je gora, rodila se je miš. Kakor poroča televizijska mreža NBC, kljub dejstvu, da so njeni novinarji trumpovski telefon naročili že pred meseci, niso prejeli še ničesar, čeprav so pri Trump Mobilu zatrjevali, da bo izdan avgusta letos. Trump Mobile trenutno svojim podpornikom obljublja, da bo telefon izdan »kasneje letos«. Vendar od leta ni ostalo prav dosti.

Pri NBC so zapisali, da so se novembra obrnili na oddelek za podporo strankam Trump Mobile, kjer so za zamudo pri dobavi telefonov okrivili zaustavitev delovanja ameriške vlade. Kaj bi lahko imela zaustavitev vlade opraviti z neuspehom zasebnega podjetja pri lansiranju obljubljene naprave, ni znano. Morda so se interna e-poštna sporočila Bele hiše in podjetja pomešala, se šalijo pri tehnološkem portalu Gizmodo. Tudi sami so poklicali številko za podporo strankam, kjer so jim povedali, da naj bi telefon izšel konec decembra.

Plan 47,45 obljublja marsikaj. FOTOGRAFIJE: Trump Mobile/zaslonski posnetek

NBC seveda ni edini medij, ki spremlja to zgodbo. Časnik USA Today se je že oktobra spraševal, kaj se dogaja s T1, pri tehnološkem portalu The Verge pa celo dvomijo, da Trumpov telefon sploh obstaja. Sprašujejo se tudi, kaj se je zgodilo z vsem denarjem, ki so ga ljudje že plačali pri naročilu telefona.

Paket 47 Na voljo je tudi 47 Plan, naročniški paket, ki uporabnikom za fiksno ceno 47,45 dolarja na mesec ponuja storitve, kot so neomejeno pošiljanje sporočil, neomejeni klici in neomejeni podatki, pomoč na cesti in celo storitve telezdravja. Mimogrede, številka 47,45 se nanaša na Trumpov status 45. in 47. predsednika ZDA.

Made in USA?

Trump Mobile je bil že prej deležen kritik zaradi podajanja nejasnih ali nepopolnih informacij o svojem izdelku. Prišlo je tudi do nekaterih »tehničnih« prilagoditev: čeprav so pri Trump Mobilu zatrjevali, da bo vsak aparat nosil oznako »Made in USA«, so svoje obljube pozneje spremenili z zanimivim izborom besed, da bo telefon »zaživel v ZDA, za njim pa bodo stale ameriške roke«.

Glede na to, da je Donald Trump v svoji karieri svoje ime prilepil na vse mogoče izdelke in storitve – od hotelov in igrišč za golf prek kriptovalut do družabnih iger in hamburgerjev, dejstvo, da se je lotil tudi mobilnih naprav, ni totalno presenečenje. A glede na njegovo zgodovino propadlih poslovnih podvigov bi lahko preprosto sklepali, da telefonsko podjetje potrošnikom ne bo moglo zagotoviti tistega, kar jim je obljubljalo, pišejo pri Gizmodu. Toda prihodnost je še odprta in morda je Trump Mobile tik pred tem, da domoljubnim Američanom dostavi ameriški telefon, kakršnega si zaslužijo.