Kje so bili agenti? Ostri očitki na račun tajne službe: »Na Melanio so pozabili!«

Sobotni večer v washingtonskem hotelu Hilton, kjer je potekala tradicionalna večerja dopisnikov Bele hiše, se je sprevrgel v kaos. Med gosti je zavladala panika, ko so, kot smo poročali, v dvorani odjeknili streli. Napadalec, 31-letni Cole Tomas Allen iz Kalifornije, ki je bil gost hotela, je s šibrovko in pištolo sprožil napad, v katerem je bil ranjen agent tajne službe. Čeprav so napadalca hitro obvladali in se mu v ponedeljek že obeta sojenje, so posnetki evakuacije sprožili buren odziv javnosti – predvsem na račun varnosti prve dame. Na videoposnetkih z dogodka je razvidno, da so za glavno mizo skupaj sedeli Donald in Melania Trump ter njuni tesni sodelavci. V trenutku, ko je osebje predsedniku nekaj šepetalo, so po zraku zarezali prvi streli. Melania je bila tista, ki se je prva zdrznila, se zmedeno ozrla okoli sebe in vprašala: »Kaj se dogaja?«

Tudi Donald Trump je kasneje potrdil, da ga je prav soproga opozorila na nevarnost. Sam je sprva mislil, da je komu izmed osebja le padel pladenj, a mu je Melania dejala, da gre za »slab zvok«. Za prvo damo je bila izkušnja vidno pretresljiva.

»Pozabljena« pod mizo?

Splet so kmalu preplavili kritični komentarji na račun ravnanja z Melanio. Medtem ko so agenti takoj obkolili Donalda Trumpa in z odra dobesedno odnesli podpredsednika JD Vancea, je bila Melania videti prepuščena sami sebi. Posnetki kažejo, kako se je prva sklonila in poiskala zavetje pod mizo, medtem ko so se ostale ženske za mizo na kolenih plazile proti zakulisju. Kritiki na družbenih omrežjih so bili neizprosni. »Republikanci so preprosto pozabili na Melanio,« se je glasil eden izmed zapisov, spet drugi pa so Donaldu Trumpu očitali, da je soprogo pustil za sabo in se reševal sam. Pojavila so se tudi vprašanja, zakaj je bila evakuacija podpredsednika hitrejša od predsednikove.

Gostje iščejo zavetje, potem ko so agenti na hitro odpeljali predsednika in prvo damo. FOTO: Evan Vucci Reuters

Čeprav so prizori Melanie, ki se sama plazi proti varnemu območju, delovali zaskrbljujoče, strokovnjaki pojasnjujejo, da gre za del vnaprej določenega načrta tajne službe. Ta deluje po strogi hierarhiji, kjer sta absolutna prioriteta predsednik in podpredsednik.

Razlogi za takšno ravnanje so jasni:

Ločene ekipe: Prva dama nima iste ekipe agentov kot predsednik. Vsaka varovana oseba ima svojo skupino in svoj evakuacijski načrt, ki se izvaja vzporedno.

Razpršitev tveganja: Logika tajne službe narekuje, da se ključne osebe ne evakuirajo po isti poti. S tem se zmanjša možnost, da bi ena sama grožnja (npr. napadalec na določeni točki) ogrozila vse hkrati.

Samostojni umik: Varovane osebe, kot je prva dama, imajo pogosto navodilo, da se ob prvem znaku nevarnosti same premaknejo proti sekundarnim izhodom, medtem ko primarna ekipa fizično ščiti glavno tarčo – predsednika.

Čeprav je javnost dogodek interpretirala kot pomanjkanje pozornosti do Melanie, protokol tajne službe narekuje, da so bili njeni agenti v bližini oziroma so jo usmerjali po varni poti, ki pač ni bila ista kot predsednikova. Kljub temu pa bo dogodek verjetno ostal eden najbolj pretresljivih trenutkov za predsedniški par v zadnjem času.