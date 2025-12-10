Klečač teptal vrtnice za žrtve femicida, grozi mu kazen

Videoposnetek s sobotnega dogodka na Trgu bana Jelačića, kjer je performerka Arijana Lekić Fridrih, tako kot vsako prvo soboto v mesecu, organizirala Tiho mašo, protiprotest moškim, ki molijo za to, da bi bile žene podložne moškim, se je kot požar razširil po družbenih omrežjih. Videoposnetek prikazuje moškega, ki tepta 38 vrtnic, ki jih je Lekić Fridrihova pustila v spomin 38 žrtvev femicida.

Zagrebška policija je sporočila, da je v soboto, 6. decembra, po javnem zborovanju na Trgu bana Josipa Jelačića začela preiskavo na podlagi informacij o takrat neznanem moškem, ki je dvakrat temeljito pohodil vrtnice, položene za 38 umorjenih žensk v zadnjih treh letih na Hrvaškem. Nato se je vrnil k skupini moških, ki so klečali.

Klečači, moški, zbrani okoli iniciative Bodi možat oziroma bratovščine Vitezi Brezmadežnega Marijinega Srca, ki se vsako prvo soboto v mesecu zbirajo na glavnih trgih hrvaških mest in kleče molijo za duhovno čistost žensk, čemur redno nasprotujejo protiprotestniki pod vodstvom Lekić Fridrihove, so se od teptača distancirali. Poudarili so, da ni njihov član, niti ga po njihovih besedah ​​niso nikoli videli na svojih javnih molitvah, in da se je incident zgodil po koncu njihovega shoda.

Policija je v preiskavi ugotovila identiteto 40-letnika, ki je s svojim predrznim vedenjem motil javni red. Zoper njega bo na pristojnem sodišču vložena obtožnica zaradi storitve prekrška po 6. členu zakona o prekrških zoper javni red. Grozi mu denarna kazen od 700 do 4000 evrov ali do 30 dni zapora.

Ime moškega je zakrožilo v javnosti kmalu po objavi posnetka; gre za Tonija Kumerleta, člana zagrebške rock skupine Izlet. Opravičil se je vsem, ki jih je njegovo dejanje prizadelo, zlasti družinam žrtev, in izjavil, da mu je žal, da se je dejanje v tem kontekstu morda zdelo neprimerno. A hkrati je zatrdil, a njegovo dejanje ni bilo agresija ali napad, temveč »spontani nastop, s katerim se je želel odzvati na drugo predstavo in opozoriti na brezbrižnost in pasivnost družbe do žrtev nasilja«. Pravi, da ni nameraval, da bi bilo njegovo dejanje dojeto kot napad na žrtve ali razvrednotenje njihovega trpljenja, in da takšno razlago zavrača.

Hrvaško sta v minulih dneh pretresla dva femicida, s čimer se je njihovo število letos do sobote povzpelo na 18. V Murskem Središću ob meji s Slovenijo je moški v četrtek zvečer ustrelil dve ženski. Ena od njiju, noseča mati treh otrok, je umrla. V soboto je moški na Reki ubil svojo partnerico in nato poskušal storiti samomor.