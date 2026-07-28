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HUDA DIAGNOZA

Kljub raku v družini zdravniki zavračali preventivni pregled, zdaj je za 39-letnico prepozno

Mlada mati dveh otrok umira za rakom, ker jo je sistem za pregled priznal šele po 40. letu.
Simbolična fotografija. FOTO: Deposithotos
Simbolična fotografija. FOTO: Deposithotos
N. P.
 28. 7. 2026 | 17:42
2:55
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Mati dveh otrok Chantelle Van Der Watt bije svojo najtežjo bitko z rakom dojke, potem ko so ji zdravstveni delavci v Veliki Britaniji večkrat zavrniti preventivne preglede, češ da je za mamogram premlada. Ko se je pred nekaj leti iz Južne Afrike preselila v Veliko Britanijo, je ugotovila, da je tamkajšnji nacionalni zdravstveni sistem (NHS) do rednih preventivnih pregledov naklonjen šele ženskam po 50. letu starosti.

Njena družinska anamneza ni zavidljiva, saj sta za rakom dojke zboleli obe njeni babici, njena dedka pa sta imela raka na jetrih oziroma prostati. V domači Južni Afriki je prav zaradi tega redno hodila na letne mamografije, v Veliki Britaniji pa se je morala za preglede dosledno boriti sama. Po dolgem prigovarjanju so ji v bolnišnici obljubili le, da jo bodo na preventivne preglede vključili, ko dopolni 40 let. Na žalost je bilo to prepozno. V začetku leta 2025 je Chantelle začutila izrazito utrujenost in bolečine po telesu, kmalu zatem pa je v dojki opazila še bulico. Čeprav so jo zdravniki tudi med odvzemom tkiva in mamografijo tolažili z besedami, da je za raka še premlada, so ji mesec dni kasneje potrdili diagnozo. Še hujši udarec je sledil aprila, ko se je izkazalo, da se je rak razširil na kosti. Zdravniki so ji napovedali le še pet let življenja.

Želi poskrbeti za hčerki

Ogorčena bolnica poudarja, da bi bil razplet morda povsem drugačen, če bi pristojni poslušali njena opozorila: »Jezi me, saj če bi naredili vsaj en preventivni pregled pri mojih 38 letih, bi bolezen morda pravočasno odkrili.« Najbolj jo prizadene misel na hčerki, stari 11 in 14 let: »Bilo je grozljivo. Mislila sem na svoja otroka: Ko ti postavijo časovni okvir, se sprašuješ, ali boš dočakala njun maturantski ples, poroko. Vse te stvari me preganjajo.« Zaradi hude diagnoze je Chantelle odprla kampanjo za zbiranje sredstev, saj želi družini zagotoviti varno prihodnost in lasten dom: »Moja največja želja je, da hčerkama zapustim nekaj varnega, prostor, ki mu bosta zares lahko rekli dom. Zavedanje, da imata stalno bivališče, bi mi prineslo neizmeren mir. Prositi za pomoč mi ni v navadi, a rak me je naučil, da se z najtežjimi življenjskimi izzivi ne moremo vedno spopadati sami.«

Iz bolnišnice so sporočili, da obžalujejo njeno diagnozo pri tako mladih letih, in zagotovili, da ji nudijo vso potrebno oskrbo. Hkrati so pojasnili, da pogoje in starostne meje za preventivne programe določa država, ko pa so pri njej zaznali sumljive simptome, so preiskave po njihovem mnenju izvedli hitro.

 

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