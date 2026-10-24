Kljub rasti dobička bodo odpustili na tisoče zaposlenih: »Pripravljamo se na umetno inteligenco«

American Express, podjetje za finančne storitve, je napovedalo, da bo odpustilo približno 3500 zaposlenih oziroma pet odstotkov celotne delovne sile, da bi zmanjšalo stroške in pripravilo poslovanje na širšo uporabo umetne inteligence. Odločitev je prišla v času, ko podjetje poroča o rasti prihodkov in dobička, podobno potezo pa je le dan prej napovedala tudi britanska banka Barclays.

Načrt odpuščanja je napovedal izvršni direktor American Expressa Stephen Squeri med predstavitvijo finančnih rezultatov za tretje četrtletje. Podjetje je konec lanskega leta zaposlovalo skoraj 77.000 ljudi po vsem svetu, zdaj pa načrtuje ukinitev približno enega od dvajsetih delovnih mest. Za izvedbo reorganizacije bodo namenili 336 milijonov dolarjev, kar vključuje stroške, povezane z zmanjšanjem števila zaposlenih in s spremembami v poslovanju.

Priprava terena za umetno inteligenco

Finančni direktor Christophe Le Caillec je za ameriško televizijo CNBC pojasnil, da želi podjetje poenostaviti način dela in se pripraviti na avtomatizacijo nalog s pomočjo umetne inteligence. »Ne želimo avtomatizirati procesov, ki niso optimalno organizirani,« je dejal Le Caillec. Pojasnil je, da American Express zato zmanjšuje število vodstvenih ravni in spreminja način organizacije ekip, da bi lahko v prihodnjih mesecih in letih učinkoviteje uporabljali umetno inteligenco.

Preprosto povedano, podjetje želi zmanjšati število ljudi in vodij, ki sodelujejo v določenih poslovnih procesih, v prihodnje pa nekatere naloge prepustiti računalniškim sistemom. American Express ni navedel, katera delovna mesta bodo ukinjena.

Squeri je med predstavitvijo rezultatov med drugim pojasnil, da namerava American Express z umetno inteligenco ponuditi svojim strankam storitve in ugodnosti, prilagojene njihovim navadam in potrebam. Govoril je tudi o vse bolj priljubljenih asistentih z umetno inteligenco oziroma programih, ki lahko samostojno opravljajo določena opravila v imenu uporabnika. Takšni programi lahko na primer iščejo ponudbe, primerjajo cene ali poskušajo opraviti nakup. Vendar je Squeri opozoril, da American Express ne bo dovolil nenadzorovanega dostopa do svojih sistemov. Pojasnil je, da bodo zunanja orodja z umetno inteligenco lahko dostopala do sistemov American Expressa le prek posebej odobrenih in varnih metod povezave.

Podjetje s tem želi preprečiti situacije, v katerih bi programi umetne inteligence lahko dostopali do računov ali izvajali transakcije brez ustreznega nadzora in zaščite.

Barclays je napovedal 5000 odpuščanj

American Express ni edino večje finančno podjetje, ki zmanjšuje število zaposlenih s pojasnilom, da želi bolje izkoristiti umetno inteligenco. Britanski Barclays je v četrtek napovedal ukinitev približno 5000 delovnih mest, kar je prav tako približno pet odstotkov celotne delovne sile. Sporočili so, da jim bo vlaganje v nove tehnologije omogočilo preprostejše poslovanje, z manjšim številom zaposlenih na podpornih delovnih mestih, vključno s programerji.

Vodstvo meni, da bosta avtomatizacija in enostavnejša organizacija dela omogočili dolgoročno zmanjšanje stroškov, piše Index.hr.