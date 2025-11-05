  • Delo d.o.o.
LETALO DOSTAVNEGA PODJETJA

Kmalu po vzletu strmoglavilo letalo, umrlo najmanj sedem ljudi (FOTO in VIDEO)

Še več ljudi je ranjenih, zato utegne število smrtnih žrtev še narasti.
STA, B. K. P.
 5. 11. 2025 | 07:10
 5. 11. 2025 | 07:44
1:23
Kmalu po vzletu z letališča v Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky je v torek strmoglavilo tovorno letalo dostavnega podjetja UPS, pri čemer je umrlo najmanj sedem ljudi, še osem pa jih je bilo ranjenih.

Podjetje UPS je v kratki izjavi potrdilo nesrečo in sporočilo, da preiskavo vodi Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB). Vzrok strmoglavljenja na industrijskem območju na obrobju Louisvilla še ni znan.

Letalo McDonnell Douglas MD-11 je vzletelo z zasebnega letališča podjetja UPS, ki ima v Louisvillu svoj globalni center. Videoposnetki nesreče, ki so jih predvajale ameriške televizije, kažejo, kako je letalo kmalu po vzletu zgrmelo na tla in eksplodiralo.

Tiskovni predstavnik letališča je sprva potrdil najmanj štiri smrtne žrtve, kasneje je število mrtvih naraslo na najmanj sedem. Več ljudi je bilo poškodovanih. Guverner Kentuckyja Beshear je povedal, da je nekaj ljudi hudo poškodovanih, zato bi utegnilo število smrtnih žrtev še narasti. V razbitinah letala še iščejo morebitne žrtve.

Letališče v Louisvillu so po incidentu do nadaljnjega zaprli.

