PREMIK URE

Kmalu prihaja velika sprememba, ki nekatere spravlja ob živce, druge veseli

Evropa bo tudi letos prešla na poletni čas po ustaljenem urniku: premik ur bo izveden v nedeljo, 29. marca, ko se ura ob 2.00 premakne naprej na 3.00.
Spet na poletni čas. FOTO: Stephanie Frey, Getty Images
M. U.
 13. 3. 2026 | 19:22
2:58
A+A-

Zadnjo nedeljo v marcu prehajamo na poletni čas, kar pomeni, da ure premaknemo za eno uro naprej, dan in noč pa sta tisti dan za eno uro krajša.

Mnogi bodo spremembe v dnevnem razporedu težko pričakali: čeprav bomo prvo nedeljo spali nekoliko manj, bodo dnevi vse daljši, tema pa bo nastopila vse pozneje.

Kdaj se začne poletni čas?

Prehod na poletni čas se začne zadnjo nedeljo v marcu, kar bo letos 29. marca. Takrat bomo ob 2. uri zjutraj ure premaknili za eno uro naprej in se bo ura 2.00 od tiste noči dalje štela kot 3.00.

Zanimivosti o premikanju ure

Prvi, ki je zares predlagal prehod na poletni čas, je bil angleški gradbenik William Willet. Prva država, ki mu je prisluhnila in začela premikati uro, je bila Kanada (1908).

Slovenci smo poletni čas začeli uporabljati 27. marca 1983, podlaga pa je bil zakon o računanju časa, ki je bil skoraj pol leta pred tem sprejet v skupščini SFRJ.

Islandija, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Rusija, Kitajska, Indija, Južna Amerika in Južnoafriška republika ure nikoli ne premikajo, ampak so vseskozi v zimskem času.

Med drugo svetovno vojno je poletni čas uvedel tudi Adolf Hitler, zato boste še danes slišali, da ljudje premikanju urinih kazalcev rečejo 'Hitlerjeva ura'. Čeprav so po drugi svetovni vojni poletni čas ukinili, so ga zaradi energetske krize v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja ponovno vpeljali.

Leta 1999 so želeli teroristi z Zahodnega brega v Izrael pritihotapiti bombe, s katerimi bi izvedli teroristični napad. Ker pa se niso zavedali, da je Izrael prestavil uro na zimski čas (Zahodni breg je še vedno imel poletnega), so bombe eksplodirale eno uro pred načrtovanim. Vsi trije teroristi so umrli.

Na večini digitalnih naprav, ki so prek satelita in lokacije povezane s spletom, kot so mobilni telefoni, osebni računalniki ali pametne ure, se bo ura premaknila samodejno. Na številnih drugih napravah, kot so električne ali namizne in stenske ure, gospodinjski aparati ali ure v nekaterih avtomobilih, pa bo ta premik treba opraviti ročno.

Premikanje ure v 2026

Leta 2026 uro premikamo v nedeljo 29. marca in 25. oktobra.

Do kdaj bo trajal poletni čas?

Poletni čas traja do zadnje nedelje v oktobru, ki bo v letu 2026 29. novembra. Takrat uro znova premaknemo za eno uro nazaj, spimo eno uro dlje in preidemo na zimski čas.

PREMIK URE

